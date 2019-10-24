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24.10.2019 13:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Перми пройдет юбилейный конгресс ученых-юристов

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

России необходима новая генерация юристов. Без нее не получится провести реформу российской правовой системы, о необходимости которой уже давно говорят представители и общества, и государства.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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О том, как решить эту проблему и вернуть доверие общества к государству и его правовым установлениям, будут говорить 25-26 октября 2019 года на Пермском конгрессе ученых-юристов. По мнению его организатора, профессора Пермского университета Валерия Голубцова, решение состоит в развитии классической юридической университетской науки и помощи молодому поколению юристов в создании нового образа профессии.

Организованные им в Пермском университете конгресс ученых-юристов и конкурс "Мисс юридическая Россия" уже сегодня влияют на формирование национального юридического сообщества. В ближайшем будущем планируется вынести пермский опыт на межрегиональный и федеральный уровень. Работа пермских юристов находит полное понимание у коллег из других регионов. В Пермском конгрессе принимают участие известные московские ученые-юристы, а Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации готова провести на своей площадке финал конкурса "Мисс юридическая Россия", организованного по пермскому сценарию в ряде регионов страны.

В чем секрет "пермского успеха"? По словам Валерия Голубцова, в Перми взяли устоявшиеся формы работы - ежегодную научную конференцию и конкурс студенческой самодеятельности - и наполнили их новым содержанием.

В 2008 году профессор Голубцов защитил в Москве докторскую диссертацию и пригласил в Пермь на конференцию юридического факультета своих столичных учителей. Многие из них были известными учеными, отчего мероприятие получило название первой сессии конгресса ученых-юристов. Научно-методическую поддержку конгресса оказала создатель теории отечественного арбитражного процесса Тамара Абова. Среди гостей первой и последующих сессий конгресса были один из создателей действующего Гражданского кодекса РФ Василий Витрянский, советник Президента России Вениамин Яковлев, легендарные правоведы Кантемир Гусов и Виктор Мазолин. Чуть позже к ним присоединились Павел Крашенинников, Людмила Новоселова и другие известные юристы, пообщаться с которыми непросто даже в Москве. Уровень участников конгресса позволяет обсуждать любые актуальные проблемы и давать профессиональному сообществу рекомендации по их решению.

В конце октября 2019 года состоится 10-я сессия Пермского конгресса ученых-юристов. Заявлена тема "Экономика в юридическом измерении". Участники конгресса обсудят роль юридического сообщества в развитии экономики и необходимость притока в него "свежей крови". Открытие работы конгресса совпадет по времени с вступлением с 23 октября в силу второго пакета изменений гражданского законодательства, которое юристы уже назвали "процессуальной революцией".

По словам профессора Голубцова, новой генерации юристов будет под силу решить извечную проблему России, где строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. Начинать необходимо с обеспечения обязательности. Но, повышая обязательность, законодатель неизбежно придет к необходимости смягчения требований закона.

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