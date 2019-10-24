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24.10.2019 14:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области 80 предприятий повысят производительность труда

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Накануне представители министерства промышленности и торговли Самарской области и руководители проектов Федерального и Регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) провели очный отбор предприятия для участия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Внедрение принципов бережливого производства позволит компаниям стать экономически эффективными и приведет к росту благосостояния жителей губернии.
Кураторы ФЦК и РЦК оценивают перспективы самарских предприятий для участия в нацпроекте прямо на производственных площадках. Фото: Правительство Самарской области Кураторы ФЦК и РЦК оценивают перспективы самарских предприятий для участия в нацпроекте прямо на производственных площадках. Фото: Правительство Самарской области
Кураторы ФЦК и РЦК оценивают перспективы самарских предприятий для участия в нацпроекте прямо на производственных площадках. Фото: Правительство Самарской области

Самарская область одной из первых в стране вошла в число участников федеральной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости, став пилотным регионом еще с 2017 года. С прошлого года самарские предприятия несырьевых отраслей экономики начали внедрять на своих площадках принципы бережливого производства уже в рамках нацпроекта. Сейчас 80 предприятий подали заявки на участие.

По оценкам федеральных экспертов, сегодня Самарская область входит в пятерку лидеров по стране по этому перспективному направлению. В ближайшие пять лет к нацпроекту подключатся 250 компаний из Самарской области. Выработка у них должна расти ежегодно не менее чем на пять процентов за счет внедрения новых технологий.

На этой неделе еще одно предприятие - компания "Газпром газораспределение Самара" включилась в госпрограмму. Вчера представители министерства промышленности и торговли Самарской области и кураторы Федерального и Регионального центра компетенций ездили на очный отбор площадки.

Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области системно повысят производительность труда

Замгендиректора предприятия Михаил Ярыгин пояснил, что благодаря проекту можно увидеть "узкие места" и недостатки рабочего процесса, чтобы сделать его более результативным. В этом как раз и помогут тренеры-эксперты центров компетенций. Они сориентируют, как повысить производительность труда на 10 процентов в первый год, а через два года в общей сложности уже на 30 процентов. Причем эффект будет не только в целом для предприятия, но и для каждого сотрудника в частности.

- Любой эффективный труд должен соответственно оплачиваться. Если мы увеличиваем объем продукции за единицу времени, по всем законам экономики зарплата также должна увеличиваться, - пояснил руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин.

И такие примеры в регионе есть. 12 компаний уже могут продемонстрировать эффект от повышения производительности труда. Так, на Средне-Волжском механическом заводе за счет внедрения бережливого производства время изготовления колпачков корпусов кумулятивных зарядов сократилось со 105 часов до шести минут. В итоге выработка смены выросла примерно в полтора раза. Завод не только повысил свою конкурентоспособность на рынке, но и зарплату операторов этой линии. Этой весной здесь открылась первая в стране учебная площадка "Фабрика процессов" по стандартам ФЦК. На ней можно на практике освоить инструменты бережливого производства. К слову, аналогичная площадка появится скоро в РКЦ. Здесь будут готовить специалистов по производственной системе.

Предприятия, результаты участия в программе которых подтвердит ФЦК, получат возможность льготного финансирования Фонда развития промышленности на более чем выгодных условиях: от 50 до 300 миллионов рублей под один процент годовых сроком до пяти лет. А также смогут поучаствовать в программе по поддержке развития экспортного потенциала компаний и обучить управленческие кадры.

Компетентно:

Михаил Жданов, министр промышленности и торговли Самарской области:

- Самарская область уверенно занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по объему промышленного производства. По итогам 9 месяцев 2019 года объем отгрузки промышленной продукции вырос и составил 106,3 процента к аналогичному периоду 2018 года, в денежном выражении - это более 1,2 триллиона рублей. Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря участию региона в национальном проекте по повышению производительности труда и поддержке занятости.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области
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