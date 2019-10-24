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24.10.2019 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане поймали кошку-наркокурьера

Текст: Петров Евгений
Фото: УФСИН России по Республике Татарстан Фото: УФСИН России по Республике Татарстан
Фото: УФСИН России по Республике Татарстан

Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 23 октября возле колонии №10 сотрудники обнаружили кошку, которая пыталась пробраться в колонию. Когда ее поймали, то нашли в ошейнике вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно - гашиш. Наркотики передали сотрудникам полиции для экспертизы.

Фото: УМВД России по Тульской области
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под "ареста"

В пресс-службе УФСИН по Татарстану отмечают, что это не первый случай, когда заключенные используют домашних животных в качестве наркокурьеров. В 2010 году в этой же колонии сотрудники поймали кошку, в ошейнике которой был героин, когда та направлялась к своему хозяину-осужденному, отбывавшему наказание в ИК-10.

Позже выяснилось, что осужденный долгое время приручал местную кошку, а потом передал ее на волю с одним из освобождавшихся. Подельники несколько дней не кормили животное, а потом выпустили кошку на волю недалеко от колонии, надев на нее ошейник с героином. Голодная кошка по старой памяти отправились к хозяину, но не смогла добраться до него. По пути ее задержали сотрудники УФСИН.

Кстати, недавно похожий случай произошел в Туле. Там поймали кота-наркокурьера, проносившего наркотики в колонию. После задержания его поместили в приют, поскольку он проходил по уголовному делу в качестве "вещдока". Однако кот недолго пробыл в приюте и сбежал на волю.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Борьба с наркотиками
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