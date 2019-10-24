В Ульяновской области приняли программу финансирования ФОМС

Проект закона о бюджете территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ульяновской области утвердили депутаты регионального парламента.

Доходная часть поступлений в ФОМС Ульяновской области фонда в 2020 году составит более 16 миллиардов рублей, что на 6,3 процента выше аналогичного показателя этого года. Основной источник доходов сложился за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Их сумма достигла 15,6 миллиардов рублей. За счет этих денег будет обеспечена реализация базовой программы ОМС по федеральному нормативу объемов оказания медицинской помощи. На условиях софинансирования осуществляются мероприятия по увеличению численности врачей и среднего медицинского персонала в амбулаторно-поликлиническом звене государственных учреждений здравоохранения.

Из бюджета Ульяновской области на дополнительное финансирование территориальной программы ОМС в 2020 году предусмотрено 45 миллионов рублей. Средства предназначены на финансовое обеспечение эритропоитинами и препаратами железа, организацию питания пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью и на оказание помощи беременным женщинам, имеющим риск развития резус-конфликта. Трансферты, передаваемые из бюджетов других субъектов РФ за лечение иногородних граждан, составят около 193 миллионов рублей. Неналоговые доходы фонда запланированы в размере 161 миллиона рублей.

Дополнительный миллиард рублей, заложенный в доходную часть бюджета Территориального ФОМС, пойдет на целевые нужды. Порядка 500 миллионов направят на первичную выявляемость онкологических заболеваний и приобретение дорогостоящих таргетных препаратов для онкобольных. Остальные деньги будут потрачены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, диспансеризацию и профилактические осмотры.

- Ко второму чтению бюджета я намерен поставить вопрос об увеличении расходов на здравоохранение. Лучше даже удвоить их, ведь затем бюджет всегда можно скорректировать, перенаправить на другие социальные статьи. Мы должны уйти от бюджетной несбалансированности, от ситуации, когда есть деньги, а лекарств нет, - заявил руководитель фракции "Коммунисты России" в Законодательном Собрании Максим Сурайкин.

Большинством голосов депутаты утвердили бюджет территориального ФОМС на 2020 год, пообещав подробнее вернуться к его рассмотрению в рамках работы над расходной частью бюджета области.

- У нас возникло немало вопросов к бюджету ТФОМС. В их числе разбалансированность тарифов, ставшая причиной роста кредиторской задолженности учреждений здравоохранения, недополучение в бюджет фонда порядка 200 миллионов рублей из-за ежегодного сокращения на 12-13 тысяч количества застрахованных граждан и многие другие. Все эти проблемы мы будем рассматривать в рамках подготовки ко второму чтению бюджета-2020, - пояснил председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Ульяновской области Александр Чепухин.