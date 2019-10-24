АО "АКОМ" - флагман производства и реализации аккумуляторных батарей на всем постсоветском пространстве - находится в постоянном поиске инновационных решений и прогрессивных подходов в сфере организации производственного процесса. Являясь участником национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", компания уже сейчас демонстрирует результаты, значительно превышающие целевые показатели.

Производительность труда на АО "АКОМ" уже сейчас на 18 процентов выше по сравнению с 2017 годом при целевых показателях в пять процентов ежегодного роста Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда.

В результате производительность труда уже на начальном этапе реализации проекта увеличилась на отдельных технологических участках до 48 процентов, в целом выработка по итогам 2018 года составила 10, 5 миллиона рублей на одного работающего, что на 18 процентов выше 2017 года, при целевых показателям роста в пять процентов. По системе бережливого производства и 5С обучено 100 процентов сотрудников "АКОМ".

Эффективное выстраивание производственной культуры вывело компанию в топ конкурса Всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019". Организатор проекта - деловой интернет-портал "Управление производством", который анализирует достижения отечественных промышленных предприятий, в том числе по приоритетной в экономике России теме производительности труда, формируя уникальный информативный отчет по ключевым отраслям. В ТОП-30 лучших предприятий страны, работающих в отрасли "Электротехническая промышленность", "АКОМ" занял почетное четвертое место. В номинации "Лидеры по росту производительности труда за год" компания вошла в десятку лучших в своей отрасли.

До 2021 года предприятие планирует инвестировать порядка полумиллиарда рублей с целью реализации задач данного нацпроекта посредством автоматизации производства, внедрения передовых технологий и программного обеспечения для выпуска инновационных продуктов, повысить эффективность использования рабочего времени, снизить влияние человеческого фактора на качество продукции.

Справка "РГ"

Подробнее ознакомиться с рейтингом можно по ссылке: http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-promyshlennosti/2019/Productivity_2019.pdf.

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