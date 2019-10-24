Иркутские медики получают зарплату в соответствии с Указами президента

В Иркутской области врачи получают зарплату в соответствии с Указами президента. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на заседании Клуба публичной политики, комментируя появившуюся в ряде федеральных СМИ информацию о невыполнении Указов президента в части выплаты заработной платы медицинским работникам.

- Что касается выполнения майских Указов президента, мы были в первой тройке субъектов СФО, которые выполнили эти Указы еще по результатам 2017 года. Это не мы себя записываем в передовики, это делает минэкономразвития РФ, - отметил Сергей Левченко.

В распространенной информации также прозвучало, что не все врачи в реальности получают равную средней зарплату.

- Уровень заработной платы у молодого специалиста и у доктора высокой квалификации, освоившего высокие технологии, разный. Поэтому заявленная средняя зарплата в 77 тысяч рублей не может относиться ко всем, - сказал губернатор.

Глава региона отметил: заработную плату надо повышать, и в Иркутской области это делается. По официальной статистике, средняя заработная плата бюджетников увеличилась в полтора раза за последние четыре года. Кроме того, в настоящее время предусмотрены дополнительные выплаты к профессиональным праздникам работникам ряда бюджетных сфер.

Напомним, в Иркутской области в первом полугодии 2019 года средняя зарплата отдельных категорий работников составляет: врачи и работники медорганизаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги - 77,58 тысячи рублей; средний медицинский (фармацевтический) персонал - 39,36 тысячи рублей; младший медицинский персонал - 38,3 тысячи рублей.

Целевые показатели средней зарплаты устанавливает минздрав региона с учетом территориальной расположенности, типом учреждения, укомплектованности кадрами медицинских организаций и уровнем доходов от платной деятельности. Уровень оплаты труда каждого работника медорганизации зависит от различных факторов, в том числе от квалификации работника, объема и качества выполненных работ, сложности, интенсивности труда, степени самостоятельности и ответственности работника. Кроме того, на размер оплаты труда работника влияет наличие квалификационной категории, стажа работы в учреждениях, изменение трудовой функции работника (совмещение профессии, совместительство, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, расширение зон обслуживания, ночные дежурства и другое).

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