Два года назад Рубцовск - третий по величине город Алтайского края - первым в стране перешел на новую модель расчета стоимости теплоэнергии. Это позволило Сибирской генерирующей компании (СГК) вложить в модернизацию сетей более двух миллиардов рублей и фактически спасти город, ежедневно находившийся на грани ЧС. Сейчас модель альтернативной котельной внедрена в Барнауле, который, в свою очередь, стал первым в России региональным центром страны, перешедшим на эту систему. Здесь инвестиции единой теплоснабжающей организации составят около восьми миллиардов рублей. По оценкам экспертов, такой механизм может быть применен и в Новосибирске, где в противном случае износ теплосетей приблизится к ста процентам.

Альтернатива - в уверенности

Протяженность сетей в Новосибирске превышает три тысячи километров, и 64 процента труб давно преодолели предельные сроки эксплуатации в тридцать лет. Еще порядка десяти процентов приближаются к этой критической отметке. Неудивительно, что количество дефектов растет с каждым годом: в 2015-м их было выявлено почти 2,9 тысячи, в 2016-м - уже более 3,2 тысячи, а в прошлом году достигло 3,5 тысячи. По прогнозным оценкам, в этом году грозит очередной антирекорд - 4,2 тысячи дефектов: порядка трех тысяч уже зафиксировано, а новый отопительный период только начался. Прогнозы, к сожалению, весьма реалистичные, учитывая, что 85 процентов трубопроводов в Новосибирске подвержены наружной коррозии.

В 2016 году в городе планировали поднять коммунальные тарифы сразу на пятнадцать процентов, причем теплоснабжающая организация убедительно аргументировала свою инициативу: без модернизации сетей количество дефектов и аварий будет лишь увеличиваться, а ремонты потребуют огромных расходов. Однако общественники провели митинги протеста, и резкого скачка коммунальных платежей не произошло.

Между тем действующая система тарифообразования не позволяет энергетикам уверенно вкладывать средства в развитие теплосетевого комплекса города, как и не гарантирует стабильности тарифов потребителям. В то время как расчет стоимости теплоресурсов по методу альтернативной котельной устанавливает предельную цену на ближайшие десять лет. Выше данного значения тарифы не поднимутся, и это дает потребителям гарантии того, что на повышение стоимости услуг будет влиять лишь инфляция. В свою очередь ресурсоснабжающая организация видит долгосрочную перспективу, зная, что регулятор не опустит тариф ниже определенной планки, и получает возможность сразу инвестировать в модернизацию сетей большие суммы, решая огромный пласт проблем. Свою эффективность новая методика расчетов уже доказала на примере алтайского Рубцовска, положение в котором еще два года назад можно было сравнить с военным.

На теплоснабжающем фронте

- Зима 2015-2016 годов еще проходила в режиме постоянного обсуждения проблем теплоснабжения, - вспоминает глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман. - В кабинете главы города собирались представители регионального правительства, силовики - обсуждали, на сколько часов, в лучшем случае - дней, остается на станции угля, какие механизмы могут выйти из строя не сегодня, так завтра, какого качества придет топливо, каким образом в очередной раз выходить из ситуации. Так было долгие годы: семь месяцев отопительного сезона - сплошная ЧС.

Критическая ситуация в городе сложилась не в одночасье. Как рассказал директор подразделения СГК в Рубцовске Максим Новов, хроника теплоснабжения Рубцовска, особенно его северной части, с начала 1990-х годов напоминала сводки с фронта.

- Нередко приходил смерзшийся уголь, который даже из вагонов выгрузить не могли. В январе 2005-го после очередной такой поставки температура воздуха в домах семидесяти тысяч горожан опустилась до отметки чуть выше ноля. В 2011 году по причине технологического нарушения в нескольких сотнях квартир температура упала до восьми-двенадцати градусов. Еще через год три котла были остановлены из-за поступления некачественного угля. В 2014-м Ростехнадзор выдал постановление о невозможности дальнейшей эксплуатации основной городской ТЭЦ. А в ноябре 2016 года в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за полного отсутствия топлива на складе теплостанции, - вспоминает Максим Новов.

В советское время в окрестностях Рубцовска действовало несколько предприятий всесоюзного значения, а градообразующим стал огромный тракторный завод, на котором трудилось более двадцати тысяч человек. Сейчас на его месте руины. Зато до недавнего времени большую часть города снабжала теплом станция, построенная когда-то при заводе. Несколько лет она находилась в собственности компании, которую в горожане и депутаты поминают недобрым словом: попытки поднять тариф были неоднократно, а вот вложений в инфраструктуру практически не делалось. В 2015 году экспертиза подтвердила стопроцентный износ оборудования и сетей этой станции, обеспечивающей теплом северную часть города.

Юг Рубцовска отапливала другая станция - по сути, большая котельная, но и там износ сетей превышал восемьдесят процентов. Тогда-то муниципальные власти и обратили внимание на предложение СГК о масштабной модернизации всей городской системы теплоснабжения.

Перекопали и восстановили

- Минимальные вложения оценивались в 1,7 миллиарда рублей, - отмечает Максим Новов. - Но основной трудностью при существовавшем тогда способе тарифного регулирования было обеспечение гарантий возврата инвестиций. Регулирование осуществлялось, как и в большинстве городов, только на год. Методы расчетов не всегда прозрачны, планировать возврат вложений крайне сложно. Под техническое перевооружение теплосистемы Рубцовска потребовалось подвести законодательную базу РФ с абсолютно новой моделью рынка. Только тогда стало возможным планировать выделение инвестиций хотя бы на пятилетку.

Еще до принятия закона об альтернативной котельной городские власти и СГК смогли договориться по ключевым вопросам, и компания приступила к работе. Пришедшую в упадок северную станцию отключили, а мощности южной увеличили вдвое. Чтобы теплоресурс поступал и в северную часть Рубцовса, СГК построила перемычку между двумя контурами городского теплоснабжения протяженностью более пяти километров. Кроме того, теплосети были в значительной части модернизированы с расширением диаметра труб.

Модель альтернативной котельной позволяет энергетикам, не задирая тарифы, решать огромный пласт проблем. Фото: СГК

По словам депутата рубцовского горсовета Ирины Кох, претензий у горожан было немало: весь город оказался перерыт, где-то пришлось срубить деревья, где-то перекопать привычные пешеходные маршруты. Но уже в следующем году СГК на собственные средства провела рекультивацию ландшафта и благоустройство нарушенных территорий. В том числе в городе появился большой центральный сквер, созданный по специальному дизайн-проекту.

- Конечно, понадобилось преодолевать социальное напряжение, ведь тариф на теплоэнергию пришлось увеличить сразу на 25 процентов. Зато теперь жители уверены, что в ближайшие десять лет ни о каком существенном повышении цены речи идти не может - тариф будет индексироваться только на уровень инфляции, - отметила депутат. - А компания понимает, что вложенные в город средства вернутся в долгосрочной перспективе. При прежней системе ценообразования регулятор снизил бы тариф, как только поток инвестиций прекратился, но это означало бы для СГК огромные потери. Понятно, что на таких условиях ни один город, даже крупный, не может рассчитывать на существенные частные вложения в теплоснабжение.

Избежать катастрофы

Сейчас СГК ведет работы по восстановлению энергокомплекса в краевой столице. Как рассказал директор алтайского филиала компании Игорь Лузанов, объем инвестиций в модернизацию и строительство теплосетей Барнаула в общей сложности составит 7,8 миллиарда рублей, при этом 1,8 миллиарда компания уже освоила. За десять лет компания дополнительно к прежним объемам поменяет 132 километра труб, причем 95 километров - в ближайшие пять лет. Тянуть действительно нельзя, ведь износ теплосетей краевого центра - 60 процентов.

- Аварии происходят с незавидной периодичностью, и их число, также как в Новосибирске, растет год от года. Как правило, потребители отключений не замечают - эти процессы контролируемые, есть резервные мощности на время устранения последствий. Но случаются и очень серьезные сбои. Так, в прошлом году на участке барнаульских сетей была авария, на устранение которой потребовался 131 час, хотя ночью доходило до тридцати градусов мороза. Сеть магистральная, обслуживает большой район. Она досталась нам по концессии от муниципалитета - как выяснилось, эксплуатация ее оставляла желать лучшего. Мы искали повреждения на глубине пяти-шести метров, при этом трубы были завалены железобетонным хламом. Приходилось по ночам в мороз работать отбойными молотками и искать повреждения, - вспоминает Игорь Лузанов.

Тогда отключения затронули в разной степени двенадцать тысяч человек. Спустя несколько месяцев - очередное массовое отключение на улице Горно-Алтайской, под которое попали девять тысяч жителей. В тот раз справиться с последствиями удалось менее чем за десять часов. Это служит наглядной картиной состояния теплосетей в сибирских городах: где "рванет" в следующий раз, предсказать сложно, ведь даже дорогостоящие экспертизы на отдельных участках никакой гарантии надежности сетей в целом не дают.

- Предельный уровень тарифа для Барнаула рассчитан и установлен законодательно - 3 429 рубля за гигакалорию, - поясняет Игорь Лузанов. - По нашим расчетам, мы сможем работать при тарифе на 23 процента ниже. В целом установленная стоимость ежегодно будет расти лишь на уровень инфляции плюс два процента. А ведь бывало, что цены взлетали и на двадцать, и на тридцать процентов. Если считать в рублях, то стоимость тепла для квартиры в 45 квадратных метров вырастет дополнительно на 374, то есть примерно на тридцать рублей в месяц. Это цена стабильности.