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24.10.2019 08:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Триады для моно

Текст: Ольга Макаева (заместитель генерального директора Фонда развития моногородов )
Российская газета - Экономика Сибири № 240(7998)
В середине октября этого года в моногороде Заринске Алтайского края появился современный кожевенный завод. Наш фонд, созданный как один из инструментов диверсификации экономики моногородов, принимал непосредственное участие в рождении предприятия, которое должно стать драйвером территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Заринск".
Моногородам Сибири подготовят новую программу развития

Реализация проекта началась в 2016 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. Совместно с краем фонд софинансировал строительство инфраструктуры - в частности, подъездной дороги, открытой в 2018-м. Кстати, ею пользуется не только кожзавод, но и компания, производящая фанерные изделия. А затем мы предоставили льготный заем в 640 миллионов рублей. Сейчас идет процесс раскассирования средств. Деньги мы выдали, но получатель - "Русская кожа Алтай" - пока не использовал их целиком. Теперь наша задача - вернуть бюджетные деньги вместе с оплаченными процентами. Инициатор проекта выплачивает проценты своевременно, и у нас к нему нет пока никаких вопросов. Погашение основного долга еще не началось.

Всего на территории СФО расположено 52 моногорода с четырнадцатью ТОСЭР. Помимо Заринска, фонд задействован в ряде других проектов. Например, в Анджеро-Судженске, где была построена нужная инфраструктура, в Юрге и Таштаголе. В связи с режимом ЧС, объявленном в Тулуне Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко отдал распоряжение о подготовке госкорпорациями отдельного продукта для территорий, подобных Тулуну.

Надеемся, что после выхода постановления правительства с необходимыми изменениями мы сможем оказывать меры поддержки с расширенным целевым сегментом. Сейчас мы выдаем льготные займы только на капитальные вложения. Но их можно было бы предоставлять и на текущую деятельность, как это делается в Тулуне.

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Кроме того, при участии региональных гарантийных организаций вместе с корпорациями и банками мы можем выдавать денежные средства до 250 миллионов рублей на текущую деятельность предпринимателей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Эта мера будет апробирована на Тулуне и пригодится на других территориях, если они попадут под режим ЧС.

Ожидаем, что на Алтае эстафету Заринска подхватит Новоалтайск, где на поддержку фонда рассчитывают две компании. Мы рассмотрели оба предварительных обращения. Как только заемщики получат банковские гарантии, мы сможем их профинансировать. Очень интерес-ный проект может состояться в Новокузнецке. Но только после внесения ожидаемых изменений в постановления правительства. В этом случае у фонда расширятся возможности не только прямого финансирования проектов - можно будет участвовать в лизинговых сделках и концессионных соглашениях. В Новокузнецке есть большие перспективы у концессионных соглашений в сферах общественного транспорта, ЖКХ, благоустройства.

В Кузбассе моногородов особенно много, и у фонда большое поле деятельности, но нужна инициатива с мест. Требуются единая цель и коллективный, сплоченный труд триады - инициатора проекта из бизнес-среды, региональных властей и муниципалитета. Если все это есть, если грамотно оформить всю документацию, фонд обязательно поддержит такой проект. Дорогу осилит идущий.

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