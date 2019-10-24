"Микроволновка" спасла томича от ампутации рук и ног

Томские радиофизики изобрели устройство для лечения обморожений. Благодаря новому прибору медикам удалось спасти практически полностью отмороженные кисти рук и ступни ног 27-летнему пациенту.

По прежним хирургическим канонам больному грозила ампутация и инвалидность. Однако он согласился поучаствовать в испытаниях экспериментального прибора и смог не только сохранить руки и ноги, но и восстановить здоровье.

Команда ученых из двух томских вузов - ТГУ и СФТИ работает над новым методом лечения обмороженных конечностей на протяжении нескольких лет.

- Как правило, при обморожении люди начинают интенсивно отогревать это место. Самые близкие к поверхности кожи сосуды быстро раскрываются, начинают продвигать кровь и лимфу, а внутри сосуды заморожены, пути нет, - рассказала "РГ" представитель Томского государственного университета Ксения Акентьева. - Наступает разрыв сосудов, некроз. В результате пострадавшие конечности приходится ампутировать.

Радиофизики предложили отогревать конечности при помощи слабого СВЧ-поля. Такое излучение способно быстро прогреть переохлажденную конечность на всю глубину, что позволяет избежать печальных последствий. Однако прогреть одновременно пострадавшую руку или ногу оказалось непросто из-за неоднородного излучения в микроволновой камере.

- Когда вы греете котлету в домашней микроволновке, она крутится. Если её не крутить, то она в одном месте перегреется, а в другом останется недогретой, - объясняет руководитель проекта, профессор ТГУ Григорий Дунаевский. - В нашем случае возникла аналогичная проблема. Ведь человека с обмороженной конечностью крутить не получится.

Найти выход из ситуации удалось благодаря математическому модулированию. Ученые сконструировали для лечения переохлажденных конечностей специальную установку. Микроволновую камеру радиофизики оснастили вращающимися переизлучателями. Они разрушают стационарные неоднородности поля и обеспечивают равномерный прогрев. В установке также работает система охлаждения верхнего слоя кожи. А от облучения пациента и персонал защищает гибкий рукав.

- Мы охлаждаем пострадавшую от холода конечность, чтобы медленно и осторожно "открылись" все слои, причем последовательно, начиная с глубинных, а не наоборот, - рассказывает Григорий Дунаевский.

Радиофизики получили патент на свое изобретение. По словам ученых, на данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения глубоких обморожений. В настоящее время "микроволновка" установлена в медсанчасти №2 Томска. Пока неотложную помощь здесь оказывают первым пациентам-добровольцам - с их согласия.