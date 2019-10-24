23 октября на Чистопрудном бульваре происходил необычный личный прием начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майора полиции Валентины Казаковой. Переселенцы, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, находясь за тысячи километров от Москвы, могли вживую рассказать высокому руководителю о своей беде. Видеомост соединил десять регионов Сибирского федерального округа со столицей. На московской стороне "моста" вместе с Казаковой выслушивали жалобы мигрантов представители Уполномоченного по правам человека в России. В некоторых подразделениях по вопросам миграции "на земле", кроме местных руководителей и нуждающихся в помощи лиц, присутствовали и правозащитники.

Как известно, наша страна переживает демографическую катастрофу, а миграционное законодательство тормозит приток новожителей в Россию. Президент России В.В. Путин с тревогой говорил, что "процесс получения гражданства для наших соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднен и до безобразия забюрократизирован". В последнее время идет активная работа по реформированию правовых норм в сфере миграции. Закон о гражданстве Российской Федерации, можно надеяться, скоро приобретет репатриационный характер. Однако этот процесс очень сложный и долгий. А для человека, не имеющего правового статуса в России, каждый день - мука. Порой из-за отсутствия какой-нибудь необходимой справки или неправильно заполненной анкеты на легализацию уходят годы страданий. Мигранты не способны разобраться в сложностях нашего запутанного противоречивого законодательства, а перегруженным миграционным чиновникам не хватает времени, чтобы поискать и подсказать человеку законный выход. За дверью кабинета всегда нетерпеливая очередь. К тому же за отказ мигранту чиновника никогда не накажут, а если он войдет в положение и постарается помочь ему в безвыходной ситуации, впоследствии проверочные комиссии могут заподозрить, что тут дело в коррупции. Увы, добрые дела у нас, к сожалению, бывают под подозрением.

Вот и летят со всех концов России отчаянные жалобы в миграционный Главк МВД. Руководители на местах боятся брать на себя толику ответственности - ждут распоряжения из Москвы. У генерала Казаковой огромный опыт работы в миграции и четкое владение всеми тонкостями законодательства. Решая чью-то судьбу, она стремится исходить из гуманитарных обстоятельств.

Видеомост "Москва-Сибирь" продемонстрировал умение начальника ГУВМ быстро вникать в самую суть сложной ситуации и находить законный выход из, казалось бы, безвыходного положения. Чиновники на той стороне "моста" получали четкие указания, как помочь человеку. Казакова призывала сибирских миграционных сотрудников тщательнее вникать в каждую судьбу, в очевидных случаях не ожидать распоряжения из Москвы и смелее брать ответственность на себя. Ведь надо понимать, что сейчас аппарат ГУВМ занят актуальной работой над упорядочением нормативных актов, которые могут исключить подобные жалобы.

Поразительно, что менее чем за два часа были распутаны тугие узлы, сковывающие нормальную жизнь соотечественников, приехавших жить и работать в России. Многие из тех, кто пришел со слезами, уходили из эфира со светлыми улыбками.

Эта скорая помощь, личная беседа через тысячи километров без бумажной волокиты, показала свою эффективность. Так Валентина Львовна сказала в заключении, что через три-четыре месяца снова готова вернуться к виртуальной встрече с сибиряками. Следующий видеомост, по предложению общественников, хорошо бы провести с регионами Дальнего Востока. Было бы очень важно, если бы подобные видеовстречи регулярно проходили с каждым из восьми федеральных округов, а трансляцию могли видеть и учиться все миграционные подразделения в России.