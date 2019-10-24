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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Последнее средство

Чтобы обеспечить работу регионального фонда поддержки обманутых дольщиков, в Новосибирской области "заморозили" финансирование предыдущих программ
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 240(7998)
Из всех сибирских регионов лишь Красноярский край и Кемеровская область вошли в список приоритетных территорий по взаимодействию с федеральным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Хотя туда включено уже 35 субъектов РФ. Этот механизм дает возможность получения средств федерального и региональных бюджетов на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций обманутым дольщикам. Чтобы наладить взаимодействие, необходимо создать аналогичный фонд в самом регионе, но при этом, как показывает практика Новосибирской области, могут возникнуть проблемы.
Фото: iStock
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По словам Сергея Калинина, директора АО "Дом.рф", в ведении которого находится федеральный фонд, в этом году средства фонда составляют шестнадцать миллиардов рублей. А Красноярский край - пока что единственный регион СФО, с которым фонд заключил соглашения о достройке проблемных объектов. Речь идет о восемнадцати домах. Четверть расходов должен взять на себя региональный фонд, а 75 процентов - федеральный.

- Объем софинансирования для каждого региона исчисляется, исходя из нормативов, установленных законодательством, - пояснил Сергей Калинин на прошедшем в Новосибирске совещании по проблемам долевого строительства. - Включение в перечень приоритетных субъектов РФ происходит по решению председателя правительства либо уполномоченного им вице-премьера. Если есть решение, начинаем совместную работу. С рядом регионов, в частности - с Новосибирской областью, мы взаимодействуем в рабочем порядке. Понимаем, какие объекты мы могли бы достроить в первую очередь. Создадим в регионе фонд, а дальше будем проводить конкретные расчеты.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил о том, что областной фонд уже создан и наполнен деньгами, однако решения о включении региона в федеральный список пока нет. Это не только откладывает возможность совместной работы с федеральным фондом, но и создает проблемы для использования нынешних механизмов поддержки дольщиков.

В Челябинске дольщики отказались принять жилье с недоделками

- В регионе утвержден ряд мер, - пояснил Андрей Травников. - Например, соцподдержка - в том случае, если дольщикам приходится доплачивать за достройку объекта. Мера действует с 2010 года, был выделен 231 миллион руб-лей, и этой формой поддержки воспользовались 1 189 человек. Также действует субсидия на оплату договоров технологического подключения к сетям, благоустройство и установку лифтов. В этом году выделено 103 миллиона рублей. А самая эффективная форма - предоставление застройщику земельных участков под реализацию масштабных инвестпроектов в сфере жилья, с условием решения проблем обманутых дольщиков. Сейчас таких проектов четырнадцать.

Чтобы ускорить запуск нового механизма с привлечением федеральных денег, региональные власти в сентябре этого года специальным решением перечислили из средств областного бюджета 200 миллионов рублей в созданый фонд поддержки дольщиков. По словам губернатора, средства были переведены со статей финансирования других областных программ.

- Фактически в надежде, что новый фонд заработает, мы "заморозили" реализацию всех остальных механизмов и временно меры финансовой поддержки пока не предоставляем, - подчеркнул глава региона.Между тем об остроте проблемы недавно напомнили дольщики одного из жилых комплексов, объявившие голодовку.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- С июля этого года действуют новые требования к компаниям-застройщикам, в договорные правоотношения вступили банки, введено обязательное использование эскроу-счетов. На территории Сибирского федерального округа с привлечением денежных средств граждан ведется строительство свыше 1,2 тысячи жилых домов. Строительными компаниями организовано взаимодействие с банками, открываются эскроу-счета. В то же время установлены факты отказов в предоставлении финансирования из-за несоответствия проектов застройщиков требованиям кредитных организаций. Есть риски появления новых проблемных объектов.

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