Красноярцам рассказали, какие продукты могут стать ядовитыми

Некоторые вполне обычные продукты, которые человек регулярно употребляет в пищу, при определенных условиях могут стать ядовитыми и причинить серьезный вред здоровью.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, это касается продуктов и растительного, и животного происхождения.

Во-первых, причиной отравления может стать неправильное хранение, или, например, использование в пищу еще не созревших овощей и фруктов. Также нужно с осторожностью употреблять моллюсков и членистоногих - в период повышенной токсигенности водорослей, которые являются их пищей, эти морепродукты могут стать ядовитыми. Кстати, термическая обработка моллюсков не уничтожает токсины. Серьезную опасность представляет и мед, в случае, если пчелы собирали его с ядовитых растений, поэтому мед диких пчел в пищу употреблять ни в коем случае нельзя.

- Кроме того, отравиться можно красной фасолью без длительной термической обработки, картофелем, баклажанами и томатами. Если картофель неправильно хранить, в нем накапливается большое количество соланина. Соланин также образуется в недозревших баклажанах и томатах, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве также предостерегли от употребления некоторых видов рыб. Так, окуня и щуку нельзя есть, когда у них идет нерест: в это время икра приобретает ядовитые свойства.

- Клинические проявления отравлений растительными продуктами схожи с бактериальными и другими отравлениями: тошнота, рвота, диарея, потеря сознания, судороги, слабость. Амнестические и паралитические виды отравления являются наиболее серьезными, поскольку у некоторых людей они могут привести к смерти. Смерть от диареи или нейротоксического отравления наблюдается редко, - добавили в региональном Роспотребнадзоре.