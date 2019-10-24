В Алтайском крае в два раза увеличили грузооборот речного флота

В Алтайском крае в этом году планируют довести объем речных грузоперевозок до миллиона тонн. Пять лет в регионе пытаются возродить судоходство, и за это время поставки грузов водным транспортом увеличились более чем в два раза. Но до былых объемов, когда по рекам края перевозили почти шесть миллионов тонн гравия, песка, щебня, угля и другой продукции, пока далеко.

По мнению экспертов, речной транспорт в России незаслуженно забыт. В стране, где более 100 тысяч километров водных артерий и занимающей второе место в мире по их протяженности, сегодня перевозят по рекам только около 1,5 процента всех грузов. 65 процентов речных "дорог" приходится на Сибирь, но и здесь доля водных перевозок в общем грузо-обороте невелика. В Алтайском крае она оценивается на уровне чуть более пяти процентов.

- Водный транспорт - один из самых эффективных и безопасных. Обслуживание путей в шесть-семь раз дешевле, чем у других видов транспорта. А пропускная способность опережает железные дороги в два с половиной раза. Водные перевозки в четырнадцать раз безопаснее автомобильных и в тридцать четыре раза энергоэффективнее при расчете затрат на перевезенную тонну груза, - подчеркивает замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Пик речных перевозок в Алтайском крае пришелся на 1989 год, когда за сезон было перевезено около шести миллионов тонн грузов. В последующие 25 лет из-за дефицита финансирования отрасль пришла в упадок. Поддерживать реки в судоходном состоянии, расчищать их русла, углублять дно - задача государства. Но в конце 1990-х - начале 2000-х в федеральном бюджете постоянно сокращался объем средств, направляемых на эти цели. В результате реки заилились, их судоходные возможности сократились.

- В 2014-м содержание внутренних водных путей в Алтайском крае вообще планировали исключить из федерального финансирования, - вспоминает начальник Барнаульского филиала ФБУ "Администрация обского бассейна внутренних водных путей" Александр Чуприн. - Чтобы сохранить речной флот, региональные власти предложили проект государственно-частного партнерства, предусматривающий совместное финансирование работ по поддержанию рек в судоходном состоянии из федерального и краевого бюджетов с привлечением средств частного бизнеса.

Соглашение между правительством Алтайского края, администрацией Обского бассейна внутренних водных путей и местными предприятиями речной и добывающей отраслей о сотрудничестве в сфере развития речного судоходства действовало с 2015-го по 2018 год и позволило ежегодно привлекать до шестидесяти миллионов рублей инвестиций на углубительные, выпрямительные, навигационные работы на реках региона.

- Поскольку это зона ответственности федеральных органов власти, то на проведение таких работ ежегодно из средств федерального бюджета выделяется до 45 миллионов рублей, и еще десять-пятнадцать миллионов направляет Алтайский край, - отметил Дмитрий Коровин.

В общей сложности за три года из всех источников на развитие речного транспорта было выделено 180 миллионов рублей. Эти деньги шли на поддержание необходимого для судоходства уровня глубины реки Оби на участках от Катуни до Барнаула и от Барнаула до Камня-на-Оби. В результате объем грузоперевозок вырос более чем в два раза, что позволило снизить нагрузку на автомобильные трассы, убрав с них 120 тысяч грузовиков.

В 2019-м соглашение продлили еще на три года. Участники отрасли утверждают, что подобная практика государственно-частного партнерства для российских регионов уникальна. По словам руководителя Бийского речного порта Виктора Франка, возобновление финансирования позволило сохранить грузовой флот, увеличить судоходный сезон, начать восстановление портового хозяйства.

- Наше предприятие просто погибало, - отметил он. - После подписания соглашения появилась надежда на возрождение речных грузоперевозок. Проведя дноуглубительные работы, мы смогли увеличить грузоподъемность судов, перевозки стали более рентабельными. Навигационный период увеличился с трех до четырех месяцев.

Благодаря государственно-частному партнерству в Алтайском крае сохранили и пассажирские речные перевозки. Помимо прогулочных поездок, теплоходы выполняют регулярные рейсы по четырем маршрутам, доставляя барнаульцев в пригородные садоводства. Причем эти маршруты субсидируют из средств краевого бюджета, чтобы обеспечить пенсионерам и ветеранам льготный проезд.

- В советские годы речным транспортом пользовались до 150 тысяч человек в год, а сегодня - только пятьдесят-шестьдесят тысяч, - подчеркивает директор Барнаульского речного порта Александр Крук. - Но главное, что мы сохранили пассажирский речной флот. Правда, парк теплоходов нужно обновлять. Ресурса нынешней флотилии хватит еще на пять-шесть лет. Без господдержки нам с такой задачей не справиться, но пока приемлемых государственных программ в этой сфере нет.

Модернизация грузового, пассажирского и технического флота - одна из первоочередных задач, которую речникам предстоит решать в самое ближайшее время.

- Кроме того, для дальнейшего развития водных перевозок следует восстанавливать ранее действовавшие перевалочные площадки и создавать новые. Сегодня в Барнауле только одна крупная площадка для погрузки-разгрузки на Оби. Необходимо увеличивать номенклатуру грузов, перевозимых по реке, и выстраивать единую логистическую систему перевозок речным, автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы повысить их эффективность. И, конечно, нужно расширять сроки судоходства за счет увеличения дноуглубительных работ. На верхнем участке Оби до Барнаула его вполне можно вести пять месяцев, а ниже Барнаула - и более шести месяцев, с апреля по ноябрь, - уверен Александр Чуприн.