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24.10.2019 13:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири издали 15-томный толковый словарь якутского языка

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ученые из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) СО РАН завершили фундаментальную труд по созданию толкового словаря якутского языка.
Коллектив авторов толкового словаря якутского языка. Фото: "Наука в Сибири" Коллектив авторов толкового словаря якутского языка. Фото: "Наука в Сибири"
Коллектив авторов толкового словаря якутского языка. Фото: "Наука в Сибири"

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", работа над 15-томным словарем началась еще в 1972 году и только сейчас он был издан в Новосибирске.

Фото: Алена Ларина/РГ
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В общей сложности издание состоит из 9496 страниц и содержит более 80 тысяч слов и фразеологизмов. В работе коллектив авторов и исследователей использовал материалы Академической картотеки, которая собиралась с начала 1970-х годов и сегодня насчитывает более трех миллионов цитатных карточек, которые максимально широко отражают лексический и фразеологический фонд якутского языка.

- Здесь задействована почти вся письменная национальная литература, изданные фольклорные образцы, переводы русских и мировых классиков, не говоря уже о произведениях якутских писателей разных поколений. Именно благодаря этой картотеке нам удалось с наибольшей полнотой показать многовековое лексическое богатство языка, семантическую структуру каждого слова, раскрыть самое существенное в словах - их значения, оттенки и нюансы, - подчеркивает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН кандидат филологических наук Владимир Монастырев.

По его словам, труд ученых по своим целям и замыслу представляет собой новый тип толкового словаря в тюркских языках. Он задуман не просто как нормативный справочник, фиксирующий правила и нормы употребления лексических форм, но имеет и регистрирующую направленность: в полной мере охватывает богатство языка якутского народа.

Фото: Белинский Юрий/ТАСС
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Еще одна особенность этого труда в том, что он является двуязычным, при этом русский язык здесь используется не столько в качестве перевода, а раскрывает внутреннее содержание понятий с филологической точки зрения. "Если значение и сфера употребления слов в русском и якутском языках совпадают, только в таких случаях приводятся эквиваленты", - поясняет Владимир Монастырев.

Как отмечают специалисты института, текущий год на уровне ЮНЕСКО был объявлен Годом языков коренных народов. Примечательно, что именно в этот год удалось завершить грандиозную работу. По итогам III Всероссийского конкурса лучших реализованных проектов "Ключевое слово", который проводит Федеральное агентство по делам национальностей, словарь победил в номинации "Лучший научный проект 2019 года".

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