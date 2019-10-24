В Сибири возбуждено дело об убийстве исчезнувшего подростка

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летнего школьника. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, 22 октября он ушел из дома в Бердске на учебу, но домой так и не вернулся.

До сих пор информации о местонахождении мальчика нет. По данным правоохранителей, раньше подросток надолго из дома не уходил, да и повода, чтобы оставить родителей, не предупредив родню, не было.

Сейчас школьника разыскивают сотрудники полиции и волонтеры. В Бердск направлены следователи-криминалисты, которые окажут практическую помощь в расследовании уголовного дела.

На данный момент тщательным образом были обследованы территории вокруг дома пропавшего, а также вблизи школы, где, по предварительным данным, он мог находиться. Помимо допросов родственников и свидетелей, следователи изучают информацию о личности подростка и его окружении.