Урожай кедровых орехов в Томской области в пятьдесят раз превысил прошлогодний. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Кнорр. Для Сибири это рекорд - почти во всех остальных регионах кедровая шишка оказалась непригодной для переработки. Не лучше ситуация и с другими дикоросами. По сравнению с 2018 годом цены на лесные ягоды и орехи выросли практически на треть, на рынках - шаром покати.

- На этот сезон мы возлагали большие надежды, - рассказывает представитель частной компании по сбору и продаже дикорастущих продуктов из Омска Инна Максимова. - Ягода обильно цвела, было много завязей. Но все сгубили июльская жара и засуха. Даже листья скрутились и засохли. Голубики в этом году в регионе не было вообще. Морошки созрело крайне мало - ушла исключительно на варенье. Клюквы уродилось тоже немного. Поэтому заготавливаем чайные травы и варим сиропы.

Дикую клюкву в Омской области этой осенью продают по 200 рублей за литр, хотя в прошлом году она была по 150. И падения цены, скорее всего, ожидать не стоит - заготовительный сезон закончился.

В Прииртышье сборщики дикоросов традиционно делали ставку на заготовку кедровых орехов. Однако из-за жары на кедрах плавилась смола, и шишки получились "неформатными" - кривыми и косыми.

- Пятилитровое ведро шишек мы продаем всего за 250 рублей, - говорит Инна Максимова. - Перерабатывать их на орехи просто не имеет смысла. Конечно, можно использовать некондицию для настоек, детских поделок и изготовления сувениров. Но в этом году почти весь урожай - некондиция.

Ученые поясняют, что с кедровой шишкой такое периодически случается, и урожай приходится оставлять диким животным и для восстановления популяции хвойников.

Кедровники дали орехи только в некоторых районах Томской области, а также в республиках Алтай и Тыва. В Горном Алтае в этом году самый высокий урожай кедровых орехов за последние пять лет. Местные жители уходили на заготовку дикоросов целыми деревнями. За один мешок нашелушенных шишек здесь платят 1 800 рублей. При этом на рынке нечищеный кедровый орех продают уже по 500 рублей за килограмм.

Селяне жалуются, что в этом году в республике большой наплыв иногородних и даже иностранных гостей, занимающихся шишкованием. Впрочем, по закону никто не может ограничить право человека на нахождение в лесу для сбора орехов. Для предотвращения конфликтов кедрачи ежедневно патрулировали представители надзорных органов.

В Томской области, по словам вице-губернатора Андрея Кнорра, заготовлено 1 700 тонн кедровых орехов. Селяне утверждают, что стоимость одного мешка нешелушенных шишек составляет около двух тысяч рублей, а бригада из четырех человек в среднем за день может собрать двадцать-тридцать мешков. Поэтому конкуренция была достаточно высокой.

Официально сбор шишки в регионе стартовал 1 сентября, однако уже в начале августа в больницы стали поступать десятки шишкарей, травмированных при падении с деревьев. За нарушение установленных сроков было задержано 64 человека, треть из них - иностранцы.

Но в этом году кедровая шишка - исключение. В регионе в три раза сократился сбор грибов (до 84 тонн) и иван-чая (195 тонн), на 20 процентов - ягод (1,9 тысячи тонн).

Между тем

По данным правительства региона, в Томской области сосредоточена не только четверть сибирских запасов кедрового ореха, но и две трети клюквы, почти половина лесных грибов и шестая часть черники.

Еще до революции Томск был главным рынком сбыта кедровых орехов и необмолоченной шишки в России. Сегодня производственные мощности томских предприятий позволяют перерабатывать семь тысяч тонн орехов в год.

Закупкой дикоросов у населения занимаются несколько десятков компаний, их доля на рынке страны достигает десяти процентов. В регионе действует программа развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья, благодаря которой местную продукцию поставляют в десятки стран мира. На внутренний и международный рынки уходит свыше тысячи наименований продуктов, ежегодно к ним добавляется более ста новых. Наибольшей популярностью пользуются масла из кедрового ореха и облепихи, сиропы и морсы из лесных ягод, грильяж. Среди эксклюзивной экспортной продукции - знаменитое кедровое молочко, халяльные продукты из лесных ягод и специальные капсулы для фармпрепаратов.

Департамент потребительского рынка областной администрации называет отрасль одной из приоритетных для экономики региона, ее оборот достигает 16,5 миллиарда рублей в год. Сбор дикоросов может принести одной семье за сезон до миллиона рублей.