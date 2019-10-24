Ветеринары рассказали, каким собакам нужна одежда зимой

Новосибирские ветеринары объяснили, какие породы собак нуждаются в одежде и обуви в морозы.

Собаководы часто спорят о том, стоит ли покупать своему питомцу комбинезон и сапожки на зиму. Одни считают, что собака нуждается в утеплении точно так же, как человек. Другие настаивают на том, что свитера и шапочки для животных - это дань моде. А собаке достаточно собственного подшерстка.

- Безусловно, одежда для собак - это не "блажь" хозяев, особенно в условиях сибирской зимы, - рассказали ветеринарные врачи новосибирской клиники "Бэст". - Но нужно понимать, что не всем обязательно утепляться на зиму: северные породы вроде лаек или хаски отлично подготовлены к холодам, даже к самым серьезным морозам. А покупать одежду следует тем, для кого сибирский климат непривычен.

Прежде всего, в зимней одежде нуждаются все декоративные породы (левретки, чихуахуа, йоркширы) и лысые собачки (эквадорская голая, ксолоитцкуинтли). Таксам, пекинесам и другим и питомцам с короткими лапками комбинезоны также не помешают.

- Даже если они покрыты мехом, как корги, их брюшко очень быстро переохлаждается из-за близости к земле, - говорят ветеринары.

Стоит приобрести обновку на зиму и для гончих собак. У борзых и риджбейков очень тонкая кожа.