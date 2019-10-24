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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По технологиям времен Демидова

В Барнауле волонтеры лепят "старинные" кирпичи для памятника культуры
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 240(7998)
В Барнауле волонтеры объявили сбор средств на изготовление кирпичей по старинной технологии, чтобы отремонтировать стены сереброплавильного завода ХVIII века. Неравнодушные горожане уже несколько лет ухаживают за уникальным памятником, который разрушается без реставрации. А теперь взялись и за производство кирпича ручной работы для латания дыр в исторических стенах.
Волонтеры практически каждые выходные проводят субботники на "Спичке". Фото: Евгений Кучинев Волонтеры практически каждые выходные проводят субботники на "Спичке". Фото: Евгений Кучинев
Волонтеры практически каждые выходные проводят субботники на "Спичке". Фото: Евгений Кучинев
Фото: Анна Фосс
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Сереброплавильный завод на реке Барнаулка Акинфий Демидов построил 275 лет назад, что и дало начало городу. За три века промышленные здания не раз перестраивали, но до наших дней сохранилось несколько построек, которым более двухсот лет. Хотя заводской комплекс в 1995-м получил статус памятника культуры федерального значения, о его реставрации пока только говорят, нет даже проекта таких работ. Поэтому четыре года назад архитектор Александр Деринг и фотограф Евгений Кучинев стали сами ухаживать за историческим местом. Собрав волонтерскую группу, они практически каждые выходные проводят субботники на "Спичке" - так барнаульцы называют территорию сереброплавильного завода, где в советское время размещалась спичечная фабрика. Убираются, обследуют здания, стараются приостановить их разрушение.

- По нашим оценкам, это единственный в России памятник промышленного зодчества ХVIII века, сохранившейся в таком состоянии до наших дней, - рассказал корреспонденту "РГ" инициатор волонтерского движения, архитектор Александр Деринг. - Однако здесь никогда не проводили научно-реставрационных работ. Прежние собственники, конечно, делали ремонт, но без разрешений и учета исторической ценности объекта.

Чтобы приостановить разрушение стен, волонтеры решили сами изготовить подходящие кирпичи для ремонтных работ, поскольку старинная кладка отличается от современной - кирпич в ней шире и длиннее. Производство организовали на территории завода, а глину доставляют из соседнего Павловска, откуда ее, как утверждают организаторы проекта, возили и в демидовские времена. Нашли мастера, который освоил старинную технологию ручной лепки, и уже изготовили около пятисот кирпичей. Теперь их предстоит обжечь, и печь волонтеры строят тут же.

Изначально активисты планировали сделать около тысячи штук, оценив расходы в триста с лишним тысяч рублей. Почти половину суммы внесли сами, а недостающие двести тысяч намерены собрать на одной из краудфандинговых площадок. Волонтеры предлагают всем неравнодушным к судьбе завода приобрести "именные" кирпичи по цене 300 рублей за штуку, а также футболки, бейсболки и другую сувенирную продукцию с логотипами волонтерского движения. Самый большой лот, выставленный на площадке, - именное клеймо на кирпичи. Тем, кто пожертвует тридцать тысяч рублей на изготовление ста кирпичей, организаторы обещают разместить клеймо с инициалами дарителя на отремонтированной стене памятника федерального значения. Но насколько это законно?

- С собственником территории мы наши работы согласовали, - пояснил Александр Деринг. - Что же касается ремонта стен, то это не нарушает закон об охране памятников культуры. Ведь мы собираемся проводить противоаварийные работы, а не реставрацию. Кладку будем вести при помощи специального раствора, который позволит при проведении полноценной реставрации легко демонтировать кирпичи. Возможно, собственник заинтересуется нашей технологией производства "исторического" кирпича и захочет в дальнейшем применить ее для восстановления этого памятника культуры.

Фото: Диана Титенко
В Архангельске волонтеры отремонтируют памятник архитектуры

В 2015 году сереброплавильный завод вошел в туристический кластер "Барнаул - горнозаводской город". По задумке разработчиков проекта, он должен стать музеем под открытым небом. Но для этого его нужно отреставрировать и создать на территории необходимую инфраструктуру для туристов. Экскурсии сюда уже водят, однако место нельзя назвать приспособленным для отдыха. Нынешние собственники - частные лица - обещают заняться реставрацией и строительством после того, как минкультуры РФ утвердит зоны охраны объекта культурного наследия. Но документ не могут принять уже третий год. Разработанный в 2017-м проект охранных зон ведомство отклонило. Сейчас исправленный вариант вновь находится на рассмотрении.

Пока чиновники решают судьбу полуразрушенного завода, волонтеры предложили свой проект возможной планировки этой территории с сохранением комплекса памятников культуры. Кроме того, они ежегодно устраивают фестиваль "Фабриказавод. Культурное наследие", на котором вместе с экспертами-урбанистами обсуждают проблемы сохранения исторических и культурных объектов при современной застройке города.

Справка РГ

Барнаульский сереброплавильный завод был построен Акинфием Демидовым в 1744 году и проработал до 1893-го. В 1766 году здесь запустили первый паровой двигатель Ивана Ползунова. Позднее в этих помещениях размещался лесопильный завод, а в 1942 году сюда эвакуировали Гомельскую спичечную фабрику. Комплекс зданий завода является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

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