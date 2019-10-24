Сереброплавильный завод на реке Барнаулка Акинфий Демидов построил 275 лет назад, что и дало начало городу. За три века промышленные здания не раз перестраивали, но до наших дней сохранилось несколько построек, которым более двухсот лет. Хотя заводской комплекс в 1995-м получил статус памятника культуры федерального значения, о его реставрации пока только говорят, нет даже проекта таких работ. Поэтому четыре года назад архитектор Александр Деринг и фотограф Евгений Кучинев стали сами ухаживать за историческим местом. Собрав волонтерскую группу, они практически каждые выходные проводят субботники на "Спичке" - так барнаульцы называют территорию сереброплавильного завода, где в советское время размещалась спичечная фабрика. Убираются, обследуют здания, стараются приостановить их разрушение.
- По нашим оценкам, это единственный в России памятник промышленного зодчества ХVIII века, сохранившейся в таком состоянии до наших дней, - рассказал корреспонденту "РГ" инициатор волонтерского движения, архитектор Александр Деринг. - Однако здесь никогда не проводили научно-реставрационных работ. Прежние собственники, конечно, делали ремонт, но без разрешений и учета исторической ценности объекта.
Чтобы приостановить разрушение стен, волонтеры решили сами изготовить подходящие кирпичи для ремонтных работ, поскольку старинная кладка отличается от современной - кирпич в ней шире и длиннее. Производство организовали на территории завода, а глину доставляют из соседнего Павловска, откуда ее, как утверждают организаторы проекта, возили и в демидовские времена. Нашли мастера, который освоил старинную технологию ручной лепки, и уже изготовили около пятисот кирпичей. Теперь их предстоит обжечь, и печь волонтеры строят тут же.
Изначально активисты планировали сделать около тысячи штук, оценив расходы в триста с лишним тысяч рублей. Почти половину суммы внесли сами, а недостающие двести тысяч намерены собрать на одной из краудфандинговых площадок. Волонтеры предлагают всем неравнодушным к судьбе завода приобрести "именные" кирпичи по цене 300 рублей за штуку, а также футболки, бейсболки и другую сувенирную продукцию с логотипами волонтерского движения. Самый большой лот, выставленный на площадке, - именное клеймо на кирпичи. Тем, кто пожертвует тридцать тысяч рублей на изготовление ста кирпичей, организаторы обещают разместить клеймо с инициалами дарителя на отремонтированной стене памятника федерального значения. Но насколько это законно?
- С собственником территории мы наши работы согласовали, - пояснил Александр Деринг. - Что же касается ремонта стен, то это не нарушает закон об охране памятников культуры. Ведь мы собираемся проводить противоаварийные работы, а не реставрацию. Кладку будем вести при помощи специального раствора, который позволит при проведении полноценной реставрации легко демонтировать кирпичи. Возможно, собственник заинтересуется нашей технологией производства "исторического" кирпича и захочет в дальнейшем применить ее для восстановления этого памятника культуры.
В 2015 году сереброплавильный завод вошел в туристический кластер "Барнаул - горнозаводской город". По задумке разработчиков проекта, он должен стать музеем под открытым небом. Но для этого его нужно отреставрировать и создать на территории необходимую инфраструктуру для туристов. Экскурсии сюда уже водят, однако место нельзя назвать приспособленным для отдыха. Нынешние собственники - частные лица - обещают заняться реставрацией и строительством после того, как минкультуры РФ утвердит зоны охраны объекта культурного наследия. Но документ не могут принять уже третий год. Разработанный в 2017-м проект охранных зон ведомство отклонило. Сейчас исправленный вариант вновь находится на рассмотрении.
Пока чиновники решают судьбу полуразрушенного завода, волонтеры предложили свой проект возможной планировки этой территории с сохранением комплекса памятников культуры. Кроме того, они ежегодно устраивают фестиваль "Фабриказавод. Культурное наследие", на котором вместе с экспертами-урбанистами обсуждают проблемы сохранения исторических и культурных объектов при современной застройке города.
Справка РГ
Барнаульский сереброплавильный завод был построен Акинфием Демидовым в 1744 году и проработал до 1893-го. В 1766 году здесь запустили первый паровой двигатель Ивана Ползунова. Позднее в этих помещениях размещался лесопильный завод, а в 1942 году сюда эвакуировали Гомельскую спичечную фабрику. Комплекс зданий завода является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.