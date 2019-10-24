Ждет ли жителей Алтайского края резкое повышение налога на имущество

С 2020 года в Алтайском крае все налоги на недвижимое имущество физических лиц будут рассчитывать по кадастровой стоимости.

В 2009 году в регионе впервые была проведена масштабная оценка земель населенных пунктов, повлекшая судебные разбирательства. Через пять лет провели переоценку, и налогоплательщики вновь увидели в платежках суммы, в два-три, а то и в десять раз превышающие предыдущие налоговые начисления. Процесс оспаривания продолжается до сих пор.

Так, по данным управления Росреестра по Алтайскому краю, за девять месяцев 2019 года в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости было подано 583 заявления. Cвыше 70 процентов удовле-творены, то есть две трети заявителей смогли снизить кадастровую стоимость своих земельных участков, а вместе с ней - и суммы налога.

Массовые ошибки специалисты связывают с тем, что до 2019 года оценку проводили коммерческие фирмы из других регионов, которые, выиграв тендер, устанавливали кадастровую стоимость земельных участков на глазок, даже не выезжая в Алтайский край. Теперь оценку проводят уже эксперты специально созданного в крае центра недвижимости и государственной кадастровой оценки. Они подсчитали стоимость не только объектов капитального строительства, но и земельных участков промышленного и сельхозназначения, а в следующем году переоценят земли населенных пунктов.

- Мы ожидаем, что она будет более приближена к рыночной стоимости, и такого массового оспаривания, как в предыдущие годы, уже не вызовет, - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" эксперт по независимой оценке недвижимости Александр Шуликов. - На кадастровую оценку Алтайский край начал постепенно переходить десять лет назад, и пока он только нарабатывает опыт. Думаю, что в дальнейшем, когда технология ее проведения будет отработана, количество ошибок сведется к минимуму.

- Управление имущественных отношений Алтайского края утвердило результаты массовой переоценки 2019-го своим приказом. Они вступят в силу 1 января 2020 года. Вместе с тем внесенный в Госдуму законопроект о совершенствовании процедуры кадастровой оценки предполагает оспаривание результатов через Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки - сообщил руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю Юрий Калашников.

Принятый Алтайкрайимуществом приказ об утверждении государственной кадастровой оценки, проведенной в 2019 году, уже опубликован в официальных источниках. Но, скорее всего, владельцы недвижимости начнут обращаться с жалобами, когда получат квитанции на уплату налогов, рассчитанных по-новому. Физическим лицам такие платежки придут только в середине 2021 года, а вот предпринимателям и предприятиям придется внести новые суммы уже в первом квартале 2020-го.

- Мы ожидаем повышения налоговой нагрузки на бизнес в связи переоценкой недвижимости, - отметил председатель совета Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации "ОПОРА России" Евгений Госьков. - Это связано не столько с ошибками оценки, сколько с самой методологией расчета кадастровой стоимости, которая не учитывает региональных особенностей.

Налоговая нагрузка может вырасти не только из-за переоценки недвижимости, но и за счет новых ставок. Муниципалитеты до конца года должны утвердить ставку налога для населения. В более половины городов и районов это уже сделали, причем в Барнауле и Бийске депутаты установили максимальный размер, хотя его можно варьировать от 0 до 0,3 процента от кадастровой стоимости.

- Поскольку сейчас идет переоценка имущества, то налоговая база еще не сформирована, и сложно оценить налоговую нагрузку, - пояснил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской думы Андрей Солодилов. - Поэтому пока мы установили ставку 0,3 процента на жилье и гаражи. В 2020 году, когда налоговая база будет сформирована с учетом новой кадастровой стоимости имущества, размеры ставок могут быть снижены. Физические лица начнут платить этот налог только в 2021 году, поэтому у нас есть время для корректировки.

По оценке барнаульских депутатов, налоговая нагрузка на горожан не должна существенно вырасти. "Так, платеж за однокомнатную квартиру в хрущевке сейчас составляет около 300 рублей, а в 2021-м он будет примерно 500 рублей в год. В отношении индивидуального жилья, наоборот, ожидаем значительного снижения", - отметил Андрей Солодилов.

Кроме того, начнут действовать налоговые вычеты, которые позволят уменьшить платежи для населения. Так, для индивидуальных жилых домов вычет составляет пятьдесят квадратных метров, для квартир - двадцать, комнат - десять квадратных метров. То есть при площади дома, например, в 100 "квадратов" налог будут взимать только с половины его стоимости. А для физлиц, у которых при переходе на кадастровую стоимость платеж заметно увеличится, предусмотрены "скидки". В 2021 году налог не может вырасти более, чем на двадцать процентов, в 2022-м - на сорок, а с 2023 года и далее - на десять процентов.

- Для граждан рост налога законодательно ограничен, а вот для бизнеса никаких льгот не предусмотрено, - подчеркнул Евгений Госьков. - Поэтому увеличение налоговой нагрузки обусловлено не только выросшей кадастровой стоимостью некоторых объектов недвижимости, но и утвержденной в Алтайском крае максимальной ставкой налога на имущество - два процента от кадастровой стоимости. Кроме того, расширен перечень коммерческих объектов, налог на которые с 2020 года придется платить с кадастровой стоимости, а не как раньше, с остаточной балансовой стоимости.

Предприниматели полагают, что увеличение налоговой нагрузки с учетом предстоящей отмены льготной системы налого-обложения (единого налога на вмененный доход) и выросших тарифов только усугубит и без того непростое положение малого бизнеса.

Прямая речь

Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

- Нам пока сложно отметить, насколько объективно проведена оценка недвижимости в этом году. Не хотелось бы, чтобы повторилась история, когда после двух предыдущих кадастровых оценок предпринимателям приходилось в массовом порядке оспаривать ее результаты. Уже понятно, что налоговая нагрузка в следующем году вырастет, но главное, чтобы это был не резкий скачок. В последнее время новации только ухудшают условия для развития предпринимательства. Хотя мы давно говорим, что постоянная смена правил игры, увеличение налоговой и фискальной нагрузки пагубно сказывается на малом бизнесе.

Юрий Калашников, руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю:

- Новый законопроект о совершенствовании процедуры кадастровой оценки, внесенный в Госдуму, ориентирован на собственника. Так, в случае уменьшения кадастровой стоимости налоги будут исчисляться с даты установления первоначальной стоимости. А в случае увеличения - с 1 января следующего года, то есть с нового налогового периода.