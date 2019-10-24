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24.10.2019 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительнице Красноярска дали срок за создание ячейки "ИГИЛ"

Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор жительнице Красноярска за создание женской радикальной религиозной ячейки.

Заключенного курганской колонии заподозрили в призывах к терроризму

Как рассказали в УФСБ России по Красноярскому краю, гражданка была лидером функционировавшей в Красноярске радикальной религиозной ячейки, ориентированной на идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации "ИГИЛ".

- В ходе оперативных мероприятий были задокументированы факты пропаганды и оправдания терроризма среди участниц собраний описанной организации, - сообщили в ведомстве.

25 августа 2018 года по материалам управления ГСУ СК России по Красноярскому краю в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке Вербовка в террористические организации
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