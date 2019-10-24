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24.10.2019 13:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чеченские водители больше всех в России ездят за рулем

Текст: Михаил Сухарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среднегодовой пробег легковых автомобилей у жителей Чечни самый большой в России - 19,2 тысячи километров в год. Такие данные в ходе статистического исследования получило аналитическое агентство "Автостат".

Фото: Роман Пименов/ТАСС
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По результатам исследования выяснилось, что в 2019 году наибольший среднегодовой пробег зафиксирован в Чечне - 19,2 тысячи километров.

К примеру, в соседних республиках - Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Калмыкия - он находится в интервале 17 - 17,5 тысяч километров.

Если же брать средний пробег всех легковых автомобилей в России, то он составляет около 15 тысяч километров в год. В 28 регионах страны этот показатель выше среднероссийского. Меньше всего ездят на своих авто жители Чукотки - немногим более 10 тысяч километров за год.

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