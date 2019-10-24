Новости

Автомобиль Юрия Гагарина оказался серым, а не голубым 22:26
Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтью в Сирии 20:32
В Совфеде ответили на заявление Украины о переговорах по Крыму 20:23
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком 20:12
В ноябрьские праздники на железной дороге появятся дополнительные поезда 19:56
Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии 19:55
Балканы готовы к Географическому диктанту РГО 19:47
Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ 19:47
Популярная детская присыпка может содержать вещества, вызывающие рак 19:44
Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова 19:22
Путин пожелал Алжиру успехов в преодолении сложностей 19:18
Заявки на участие в конкурсе талантов Мосгаза примут до 1 ноября 19:12
В Haval рассказали, когда достигнут результатов Kia и Hyundai 19:05
Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг 18:42
Видео: Бенедикт Камбербэтч вступился за кинокомиксы 18:41
В Петербурге резко подорожало арендное жилье 18:39
Валерий Гергиев открывает новый фестиваль в Москве 18:20
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке 18:15
На Ставрополье на реке обнаружили незаконную дамбу 18:14
Названа лучшая инклюзивная школа России 17:51
В Ингушетии потушили сильный пожар в здании Росгвардии 17:51
Премьер Испании назвал перезахоронение Франко шагом на пути к примирению 17:48
Москва увеличит на 30 процентов расходы столицы на здравоохранение 17:32
Тамбовский спецназ применил при штурме "живую лестницу" 17:30
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инфекция на рогах

Желание сэкономить привело к вспышке сибирской язвы
Текст: Елена Мелихова (Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
В Дагестане вспышка сибирской язвы. С признаками опасного заболевания в Республиканский центр инфекционных болезней госпитализировано пять человек, у четверых диагноз подтвержден.Все случаи зарегистрированы в селе Новокули. Первые симптомы появились у местных жителей после разделки туши молодого бычка: поднялась температура, а на теле возникли характерные язвы.

- Под наблюдение медиков попали все люди, контактировавшие с больными и осматривавшие их медработники, - подтвердила пресс-секретарь республиканского Минздрава Залина Муртазалиева. - Мясо уже изъято и уничтожено: лабораторные исследования подтвердили, что оно заражено. У пострадавших самая легкая, кожная, форма сибирской язвы. Если бы инфекция попала в легкие или в пищеварительный тракт, последствия могли быть куда печальнее. Как выяснилось, владелец того самого мяса и предположить не мог, чем обернется его желание сэкономить.

Фото: iStock
В Дагестане впервые удалили гематому мозга без трепанации черепа

- В начале лета мужчина приобрел двух телят, но прививать их не стал. Вроде бы бычки росли здоровыми. А потом один заболел. Было похоже, что вот-вот околеет. Решили его забить. А мясом "добрые" хозяева угостили соседей и успели даже отправить родственникам в город, - рассказала сотрудник территориального Управления Роспотребнадзора по Дагестану Саида Балабекова.

Ситуация на контроле главы республики. Медики, сотрудники Роспотребнадзора совершили поквартальный обход домов, где возникла инфекции. Новых очагов не выявлено. Проведена вакцинация поголовья крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Контролируются ввоз, вывоз животных, продукции животноводства. Особое внимание уделено скотомогильникам. Жителей призвали не только прививать скот, но и приобретать новое поголовье лишь при наличии ветеринарных сопроводительных документов, регистрировать в государственных учреждениях ветеринарии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Сибирская язва в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил про место России в Doing Business
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений