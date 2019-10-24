В Дагестане вспышка сибирской язвы. С признаками опасного заболевания в Республиканский центр инфекционных болезней госпитализировано пять человек, у четверых диагноз подтвержден.Все случаи зарегистрированы в селе Новокули. Первые симптомы появились у местных жителей после разделки туши молодого бычка: поднялась температура, а на теле возникли характерные язвы.

- Под наблюдение медиков попали все люди, контактировавшие с больными и осматривавшие их медработники, - подтвердила пресс-секретарь республиканского Минздрава Залина Муртазалиева. - Мясо уже изъято и уничтожено: лабораторные исследования подтвердили, что оно заражено. У пострадавших самая легкая, кожная, форма сибирской язвы. Если бы инфекция попала в легкие или в пищеварительный тракт, последствия могли быть куда печальнее. Как выяснилось, владелец того самого мяса и предположить не мог, чем обернется его желание сэкономить.

- В начале лета мужчина приобрел двух телят, но прививать их не стал. Вроде бы бычки росли здоровыми. А потом один заболел. Было похоже, что вот-вот околеет. Решили его забить. А мясом "добрые" хозяева угостили соседей и успели даже отправить родственникам в город, - рассказала сотрудник территориального Управления Роспотребнадзора по Дагестану Саида Балабекова.

Ситуация на контроле главы республики. Медики, сотрудники Роспотребнадзора совершили поквартальный обход домов, где возникла инфекции. Новых очагов не выявлено. Проведена вакцинация поголовья крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Контролируются ввоз, вывоз животных, продукции животноводства. Особое внимание уделено скотомогильникам. Жителей призвали не только прививать скот, но и приобретать новое поголовье лишь при наличии ветеринарных сопроводительных документов, регистрировать в государственных учреждениях ветеринарии.