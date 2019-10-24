В Чечне из-за аварии почти 50 тысяч человек остались без света

В четверг днем в Урус-Мартановском районе без электроэнергии остались несколько десятков тысяч местных жителей. Как сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, на подстанции 110 кВ "Горец" в результате срабатывания системы дифференциальной защиты отключился трансформатор Т-1.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Урус-Мартановского района - около 47 400 человек. Мощность отключенных потребителей - 14 МВт", - говорится в этой информации.

Сообщается, что на подстанции начались аварийно-восстановительные работы. При этом сроки возобновления подачи электричества пока неизвестны.