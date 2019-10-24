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24.10.2019 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Дагестане впервые удалили гематому мозга без трепанации черепа

Текст: Елена Мелихова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В республиканской клинической больнице Дагестана впервые провели эндоскопическую операцию по удалению внутримозговой гематомы эндоскопическими методами - без трепанации черепа.

Фото: Лариса Ионова/РГ
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Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, гематома возникла у пациентки после инсульта. Чтобы устранить его последствия, в черепной коробке врачи сделали небольшое отверстие и уже через него при помощи современного эндоскопа удалили скопление крови.

- Этот вид операции проводится под общей анестезией. Преимущество этой методики в том, что она занимает меньше времени, менее травматична для пациента, проходит легче и послеоперационное восстановление, протекает, как правило, без осложнений, - подчеркнула пресс-секретарь министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

Стоит отметить, что проведение этой сложной высокотехнологичной операции на базе РКБ стало возможным, благодаря оснащению отделения современной видеоэндоскопической стойкой и навигационной системой. С их помощью проводятся малоинвазивные операции, направленные на удаление небольших новообразований.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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