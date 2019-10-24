В школах Ингушетии ввели дресс-код для учителей

В общеобразовательных учреждениях Ингушетии по распоряжению руководства республиканского министерства образования и науки введен дресс-код для учителей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьные преподаватели республики должны иметь "строгий подтянутый вид, а именно умеренность в подборе цветовых решений, обуви и аксессуаров". Облик учителя в Ингушетии теперь должен быть классическим.

Авторы проекта уверены - это повысит авторитет педагогов у учеников. По мнению исполняющей обязанности министра образования Ингушетии Эсет Боковой, учителя обязаны подавать школьникам пример в умении держать себя и красиво выглядеть.

Контролировать соблюдение нововведения будет школьное руководство.