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24.10.2019 21:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К врачам без бумаг

Каждому - личный электронный медкабинет
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Скоро у каждого жителя Санкт-Петербурга появится свой личный электронный медицинский кабинет, который поможет ему получать врачебную помощь без лишней бумажной волокиты.

Пациенты знают: участковый врач не даст направление к узкому специалисту или в стационар, пока не получит хотя бы минимальные данные о состоянии больного. Значит, нужно пройти обследование, сдать анализы. А когда направление получено и больной отправляется "на койку" или в профильное медучреждение, обследовательские манипуляции начинаются вновь. Так зачастую затягивается время до получения лечения, тратятся лишние силы и средства.

Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock
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Личный электронный медкабинет, уверены эксперты, поможет решить эту проблему. И здравоохранение города уже взяло курс на формат "бережливая поликлиника". До конца года в таком режиме станут работать 75 детских и 30 взрослых поликлиник Санкт-Петербурга.

В личном медицинском кабинете обязательно должны отражаться все медицинские манипуляции с конкретным пациентом. А необходимые сведения должны быть доступны специалистам как в поликлиниках, так и в стационарах. Пока, к сожалению, уйти от бумажных носителей медицинской информации не получается. Так, обладатели единой карты петербуржца в поликлиниках пока что воспользоваться ею не могут. Впрочем, проблема эта решаемая: все поликлиники города следует объединить в единую информационную систему. Подключить к ней планируется и частные клиники, которые находятся на территории города, а также федеральные медицинские центры, расположенные в Санкт-Петербурге.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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