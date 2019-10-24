Калининградское УФСБ возглавил генерал-майор из Курска

В Калининградской области сменился руководитель управления ФСБ России. Указом президента РФ на эту должность назначен генерал-майор Павел Гуляев.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее Павел Гуляев возглавлял управление ФСБ России по Курской области. Он уроженец Красноярского края, 1970 года рождения, прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления, имеет государственные и ведомственные награды. 23 октября новый руководитель представлен личному составу.

До этого в течение года региональным УФСБ руководил Валерий Белицкий, переведенный на эту должность в октябре 2018 года из Кемеровской области, где также возглавлял управление.