Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске. Их было шесть, самый первый открылся 24 октября 1941 года.

Документы РИА Новости представило УФСБ по Карелии. Всего девять машинописных страниц, на которых рассказывается о жизни узников в финских концлагерях, о голоде и унижениях, о руководстве лагерей и надзирателях. Кстати, называются и конкретные фамилии. Все лагеря были обнесены колючей проволокой. В них находилось около 25 тысячи человек.

Отмечается, что в лагерях были введены телесные наказания, заключенных избивали за малейшие провинности. Даже есть показательный пример.

Мужчину по фамилии Бриткин направили на лесоразработки, но он там заболел. Обратился к врачу. За это доктор избил его до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю мужчина умер.