Режиссер Андрий Жолдак проведет мастер-класс в Санкт-Петербурге

Научно-просветительская программа Театральной олимпиады 2019. Девятидневный мастер-класс Андрия Жолдака. Новая сцена Александринского театра, 28 октября - 6 ноября.

Режиссер Андрий Жолдак и его рисунок, объясняющий, что может происходить в душе и в голове актера. Фото: Ирина Корнеева

В осеннем блоке научно-просветительской программы Театральной олимпиады 2019 режиссер Андрий Жолдак проведет в Санкт-Петербурге марафонский мастер-класс "Банкет и галлюцинации в процессе репетиций": девять дней, каждый - с часу дня почти до часу ночи. Поскольку на лекции одного из самых известных театральных режиссеров Восточной Европы бывает конкурс, как в театральные вузы для желающих слушателей приходится устраивать отбор в два тура - письменный заочный и двухдневный очный.

С актерами Жолдак творит чудеса - он умеет с ними работать. Режиссер, который вырос в Киеве, учился в Москве у Анатолия Васильева, живет в Берлине, ставит в мире - его спектакли идут на сценах театров Германии, Румынии, Швейцарии, Финляндии, в последние годы много работает в Петербурге: в Александринском театре, в "Балтийском доме", в Михайловском театре оперы и балета, в БДТ им. Товстоногова.

На петербургском мастер-классе, разбирая первый акт пьесы Генрика Ибсена "Женщина с моря", Андрий Жолдак задаст пять, по его мнению, классических вопросов: с кем, когда, где, для чего и как это было. Напомнит способы для режиссеров "Как убить плохого актера" из своего первого цикла теории о театре и прочтет премьерную лекцию "Как убить плохого режиссера" - способы для актеров. Обозначит вектор "автор - актер - оракул". Составит прогноз театра будущего через 100 - 500 - 1000 лет. И даже предпримет попытку двух репетиций из будущего - уже успешно осуществленную, например, на спектакле "По ту сторону занавеса" в Александринке, унесшем чеховских трех сестер в 4015 год н.э. и сделавшем их героинями 41 века.

Кроме того режиссер обещает научить, как находиться в радости, боли, меланхолии, безразличии. Разберет психическое и гипнотическое в актере. Объяснит, что такое театр без театра, актер без актера и человек без человека. Докажет, что удовольствие и поиск удовольствия - это движение к гениальности.

В числе множества тем, которые Андрий Жолдак сформулировал для мастер-класса, не только узкопрофессиональные. Среди них:

- Жизнь как бегство от смерти (одна оптика) и жизнь как стремление к смерти (другая оптика).

- Управление собой на расстоянии. Мой двойник и тройник, пять "Я".

- Театр вхождения в психику других.

- Теория подарков и дарения подарка, подарки, которые важны и без которых трудно существовать.

- Чувство голода в процессе репетиции. Добыча, приготовление и поглощение еды. Еда как текст и история, в которую мы попали, как в лабиринт.

- Теория специального скафандра для сна. Сюрреалистическая оптика, которая позволяет видеть невидимое - темноту ночи, холод за горизонтом и себя без земного притяжения.

- И - немаловажное в поисках утерянной гармонии - деньги и удовольствие. Исключение мотива денег. Плата за удовольствие, поиск покупки счастья. Если счастье купленное, то как, на сколько и где его прятать?