В Архангельске убили многодетную мать

В Архангельске в ночное время была убита 33-летняя продавщица небольшого круглосуточного магазина в Исакогорском округе. У погибшей остались шестеро маленьких детей. Из торговой точки пропали продукты, алкогольные напитки и выручка.

Как сообщила пресс-служба управления СК РФ по Архангельской области и НАО, подозреваемого в убийстве и разбое задержали по горячим следам - это 25-летний местный житель, который ранее был судим за хищения. Вину он не признает, суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.

По данным следствия, подозреваемый пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения, ударил продавца в шею колющим предметом, после чего забрал товар и деньги.

Знакомые погибшей сообщают в социальных сетях, что ее дети остаются со своим отцом - супругом пострадавшей. Пользователи планируют организовать сбор помощи этой семье - прежде всего детских вещей.