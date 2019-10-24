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24.10.2019 19:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вот такой "Аншлаг"

В Карелии медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета",  Карелия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Жуткий инцидент произошел 23 октября в карельском городе Олонец во время представления цирка-шапито "Аншлаг". На глазах шокированных зрителей на дрессировщика напал медведь. Отогнать хищника от человека удалось только с помощью электрошокера.
Отогнать хищника от дрессировщика удалось только с помощью электрошокера. Фото: vesti.ru Отогнать хищника от дрессировщика удалось только с помощью электрошокера. Фото: vesti.ru
Отогнать хищника от дрессировщика удалось только с помощью электрошокера. Фото: vesti.ru

В небольшой Олонец цирк наведывается редко - как следствие, в минувшую среду представление собрало аншлаг. И особенно зрители радовались, когда на арену вышел огромный медведь, толкавший вперед садовую тачку. Однако вскоре что-то пошло не так. Зверь вдруг накинулся на своего дрессировщика. Еще один сотрудник цирка стал бить его ногами, но хищник не реагировал. Отогнать его от человека смогли только электрошокером.

Фото: iStock
На Камчатке медведь задрал смотрителя маяка

- Остаться в живых, или сходили в цирк, - рассказала в группе одной из соцсетей жительница Олонца Галина Гурьева. - Такого никто не ожидал. У меня до сих пор коленки трясутся. В полнейшем шоке… При таких габаритах медведя и не сделать ограду для безопасности зрителей!..

Действительно, никакого ограждения у арены не было. Как выяснилось, цирк-шапито "Аншлаг" оформлен на индивидуального предпринимателя из Пензы. После ЧП администратор цирка Людмила Мисник прокомментировала, что животные принадлежат дрессировщикам. И все выступавшие - наемные артисты. Она также заявила, что, возможно, агрессивное поведение медведя спровоцировали зрители. Они начали снимать номер на мобильные телефоны и фотоаппараты со вспышкой, хотя их просили этого не делать.

К счастью, дрессировщик остался жив. Его спасло то, что медведь был в наморднике. От медицинской помощи мужчина отказался. Не пострадали и зрители, хотя в цирке возникла паника.

"В полнейшем шоке. Как при таких габаритах медведя не сделать ограду для безопасности зрителей?" - недоумевает жительница Олонца Галина Гурьева

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Специалисты разбираются в причинах ЧП и после проверки примут процессуальное решение.

А цирк-шапито уже переехал в соседний карельский город - Питкяранту. Правда, медведь выступать уже не будет. Сейчас администрация муниципалитета проводит консультации с правоохранительными и надзорными органами, чтобы безопасность и общественный порядок во время выступлений были обеспечены.

Мнение

Игорь Круглов, биолог из Медвежьегорского района Карелии:

- Даже цирковой медведь опасен. Он может быть послушным и неплохо относиться к дрессировщику, но все равно остается хищником. Каковы причины нападения циркового животного - непонятно. Возможно, его действительно что-то спровоцировало. Просто организаторам необходимо принимать меры повышенной безопасности на подобных представлениях.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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