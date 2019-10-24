В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления

В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.

Все случилось в тот момент, когда медведь выполнял номер "Косолапый и садовая тачка". Видео этого инцидента опубликовали зрители в социальных сетях. Неожиданно медведь набросился на дрессировщика. Рядом стоящий сотрудник цирка попытался бить зверя ногами, но на него эти удары не действовали. Тогда применили электрический шокер.

На видео заметно, что зрители при этом никак не были огорожены от арены. Информации о состоянии дрессировщика на данный момент нет. В региональном минздраве "РГ" сообщили, что в больницах региона не зафиксировано обращений по поводу нападения медведя.