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24.10.2019 10:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Карелии застрелили медведя, который пугал жителей северного поселка

Все случилось в тот момент, когда медведь выполнял номер "Косолапый и садовая тачка". Видео этого инцидента опубликовали зрители в социальных сетях. Неожиданно медведь набросился на дрессировщика. Рядом стоящий сотрудник цирка попытался бить зверя ногами, но на него эти удары не действовали. Тогда применили электрический шокер.

На видео заметно, что зрители при этом никак не были огорожены от арены. Информации о состоянии дрессировщика на данный момент нет. В региональном минздраве "РГ" сообщили, что в больницах региона не зафиксировано обращений по поводу нападения медведя.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия РГ-Видео
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