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24.10.2019 17:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Коми нашли следы древнего "ухмыляющегося" крокодила

Текст: Вера Черенева (Коми)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сосногорском районе Коми в Девонский период жили крокодилы. Вернее, их предки тетраподы. К такому выводы пришла международная группа ученых в рамках масштабного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature.

Фото: iStock
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Как следует из публикации, тетрапод, останки которого нашли в Сосногорском районе, жил на этой территории около 372 миллионов лет назад.

Считается, что именно от тетраподов произошли современные рептилии, птицы, а затем и млекопитающие. По сути, это промежуточное звено в цепи эволюции. Но до последнего времени у ученых было слишком мало данных, что это были за существа и как они жили.

Изучив останки тетрапода из Коми, названного, Parmastega aelidae, или пармастег, исследователи пришли к выводу, что он чем-то напоминал современного крокодила. Судя по строению костей, большую часть времени пармастег, проводил в воде, но при этом охотился на сухопутную добычу.

Исследователи полагают, что сам ящер редко показывался на берегу. Как и у современных крокодилов, над водной поверхностью у него возвышались только глаза. Стоит отметить, что выражение морды у древнего тетрапода было весьма необычным. Длина его черепа - 27 сантиметров. По строению череп чем-то напоминал рыбий. Ученых заинтересовало строение челюстей древнего хищника. Их изгиб оказался таким, что получалась настоящая ухмылка.

Изучение пармастега из Коми имеет большое значение для понимания формирования видов в девонский период и позволяет понять, каким сотни миллионов лет назад был животный мир Приуралья.

Общество Наука Общество История Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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