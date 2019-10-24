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24.10.2019 19:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ноябрьские праздники на железной дороге появятся дополнительные поезда

Текст: Ольга Игнатова

Около 200 дополнительных поездов будут курсировать между российскими городами в ноябрьские праздники. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Дополнительные поезда назначат на наиболее востребованных направлениях: из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орел, Курск. Также дополнительные рейсы назначены на маршрутах Екатеринбург - Казань, Архангельск - Карпогоры, Ростов-на-Дону - Кисловодск и Ростов-на-Дону - Адлер.

Уже выкуплено более 650 тысяч билетов на праздничные дни, что на 15% больше, чем в прошлом году. Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Напомним, что в этом году россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Выходные приурочены к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Пиковой датой отправки в путешествия, по данным ФПК, станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 4 ноября. Всего с 1 по 4 ноября планируется перевезти около 1,2 млн пассажиров, отметили в железнодорожной компании.

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