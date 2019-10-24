В Петербурге открылась выставка редких фото знаменитостей

В Петербурге в здании Новой сцены Мариинского театра открылась выставка "Главные кадры. Театр". Посетители смогут увидеть кадры из фотоархива агентства ТАСС начиная с 1948 года, сообщает Минкультуры России.

На кадрах можно увидеть народного артиста Советского Союза Александра Пирогова в образе Бориса Годунова и легендарного Иннокентия Смоктуновского в роли Федора Иоанновича.

На фотохронике в неожиданных амплуа запечатлены Марис Лиепа, Аркадий Райкин, Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий, Александр Калягин, Марина Неелова, Алиса Фрейндлих.

Выставка продлится в Мариинском театре до 15 декабря.