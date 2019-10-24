В Петербурге резко подорожало арендное жилье

Ставки на аренду квартир выросли в Петербурге выросли на 10 процентов относительно весенних месяцев, к такому выводу пришли аналитики ГК "Актив", проанализировав 7,5 тысяч предложений на рынке съема жилья в Северной столице.

Сейчас в Петербурге наибольшим спросом пользуется жилье в Центральном районе городе. Именно здесь, в шаговой доступности от Невского проспекта, Дворцовой площади и других знаковых достопримечательностей Северной столицы сдается самое дорогое жилье. Месяц аренды однушки обойдется в 32,5 тысячи ру

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Это объясняется не только локацией. Специфика исторического центра такова, что здесь большинство квартир многокомнатные и однушек в домах крайне мало. На 100 рублей дешевле обойдется съем однушки на Петроградской стороне. К слову, цены на двушки и трешки тоже кусаются. Арендодатели просят 32 и 58 тысяч, соответственно.

Среди центральных районов относительно демократичные цены в Адмиралтейском и Василеостровском районах города. Здесь снять однушку можно за 24,7 тысячи рублей в месяц, двушка обойдется около 37 тысяч.

В спальных районах самые высокие цены в Московском (22,5 тысяч рублей за однушку) и в Приморском районах (22,1 тысяча рублей).

А дешевле всего обойдется аренда квартир в Красносельском районе. Здесь однокомнатные квартиры сдаются примерно за 17 тысяч рублей в месяц.

В выборку не попали квартиры в Колпинском, Пушкинском, Петродворцовом, Курортном районах, а также Кронштадт. Здесь однокомнатные квартиры при желании можно найти и за 16-17 тысяч рублей. Более низкая цена объясняется тем, что эти районы отдалены от центра города и для тех, кто работает в районе Невского проспекта дорога до офиса занимает час и более.