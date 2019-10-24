Лидеры России и Маврикия обсудили борьбу с терроризмом

О борьбе с терроризмом шла речь на встрече президента России с и.о. президента Маврикия на полях саммита "Россия - Африка" в Сочи.

"Мы на двух сессиях сегодня много говорили о борьбе с терроризмом, и я думаю, что такое сотрудничество по линии специальных служб имеет большое значение для всех", - сказал Владимир Путин. "У нас есть вопросы, связанные с нашими бизнес-интересами, например, в сфере рыболовства. Есть и некоторые другие совместные интересы", - отметил он.

"Мы проголосовали за принятие закона о противодействии терроризму, мы осознаем угрозу и внедряем специальные меры по контролю", - заверил Парамасивум Вьяпури. "Мы высоко ценим поддержку России в установлении суверенитета над архипелагом Чагос, однако ситуация не разрешилась до конца. Соединенное Королевство установило срок - до 22 ноября должны покинуть архипелаг, чтобы Маврикий смог вернуть назад свою территорию", - сказал он.