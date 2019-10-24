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24.10.2019 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев поддержал инициативу губернаторов возглавить отделения "Единой России"

Текст: Владимир Кузьмин

Дмитрий Медведев как председатель "Единой России" поддержал личную инициативу ряда губернаторов возглавить региональные отделения партии.

Фото: iStock
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"Я считаю эту идею абсолютно правильной. Она верная", - одобрил он это решение на встрече в центральном штабе партии. В ней приняли участие главы Адыгеи, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской области и врио руководителя Севастополя.

По словам Медведева, роль регионального секретаря связана с дополнительной нагрузкой, однако это дополнительный ресурс для местной власти, который позволяет услышать сразу тысячи людей. Главам регионов региональные структуры партии станут, по его мнению, реальной опорой, помогут лучше чувствовать настоящие потребности людей и вырабатывать справедливые решения.

Власть Работа власти Регионы Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Адыгея ПФО Башкортостан СКФО Кабардино-Балкария ДФО Якутия ДФО Приморский край
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