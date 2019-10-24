Медведев поддержал инициативу губернаторов возглавить отделения "Единой России"

Дмитрий Медведев как председатель "Единой России" поддержал личную инициативу ряда губернаторов возглавить региональные отделения партии.

"Я считаю эту идею абсолютно правильной. Она верная", - одобрил он это решение на встрече в центральном штабе партии. В ней приняли участие главы Адыгеи, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской области и врио руководителя Севастополя.

По словам Медведева, роль регионального секретаря связана с дополнительной нагрузкой, однако это дополнительный ресурс для местной власти, который позволяет услышать сразу тысячи людей. Главам регионов региональные структуры партии станут, по его мнению, реальной опорой, помогут лучше чувствовать настоящие потребности людей и вырабатывать справедливые решения.