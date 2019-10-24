На Дону завершается строительство народного музея

Строительная готовность военно-исторического народного музейного комплекса на Самбекских высотах в Ростовской области превышает 80 процентов. Донские власти уделяют особое внимание этой знаковой для региона стройке. Именно здесь, на полях Самбека, в годы войны пролегала линия Миус-фронта и шли кровопролитнейшие бои Великой Отечественной. Погибли, пропали без вести и были ранены около 800 тысяч советских солдат.

"Этот музей станет местом притяжения для сотен тысяч наших земляков и гостей. Память о тех, кто сделал все, чтобы сегодня было мирное небо, должна быть передана новым поколениям", говорил губернатор области Василий Голубев на церемонии закладки первого камня. "Самбекские высоты" станут одним из наиболее популярных туристических мест Ростовской области.

Регулярно на стройку выезжают члены областного правительства, сам губернатор. На этот раз глава региона провел здесь выездное совещание по завершению строительства музейного комплекса. В состав комплекса вошли уже существующий мемориал-памятник "Самбек", мемориал "Памяти павших героев", интерактивная площадка с военной техникой и фортификационными сооружениями, а также экспозиция музея "Дон в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". На данный момент завершено устройство железобетонных конструкций здания, выполнена кирпичная кладка стен.

Сейчас проводится наружная и внутренняя отделка, устройство полов, монтаж инженерных систем. Почти полностью готова интерактивная площадка, оснащенная новейшим мультимедийным оборудованием с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящим фрагменты исторических событий.

Вокруг мемориала также преображена территория. Практически обустроена Аллея памяти. Возведена часовня, здесь завершаются отделочные работы. В центре композиции установлен памятник советскому солдату-победителю. К декабрю будут закончены строительно-монтажные работы по возведению открытого амфитеатра. Полным ходом идет создание информационно-выставочного центра.

Губернатор Василий Голубев осмотрел весь комплекс и отметил необходимость грамотной организации маршрутов на территории музейного комплекса, который занимает площадь более трех тысяч квадратных метров.

- Навигация в новом комплексе должна быть максимально удобной и понятной. При обустройстве такой большой территории необходимо продумать каждую мелочь, чтобы пребывание для посетителей здесь было комфортным, - подчеркнул он.

Музей "Самбекские высоты" откроют в 2020 году, к 75-летию Великой Победы.