На Кубани этнокомплекс "Атамань" поставит рекорд по числу фестивалей

По многочисленным просьбам туристов под занавес сезона принято решение организовать еще один праздник в известном этнографическом комплексе "Атамань", который расположен в Темрюкском районе Краснодарского края. Это будет фестиваль, посвященный рису. Он пройдет в "Атамани" в предстоящее воскресенье, 26 октября.

Таким образом, на площадках популярного в России объекта показа в нынешнем году состоится рекордное для казачьей станицы количество событий - 24 фестиваля, праздника и выставки.

Тематика еще одного праздника выбрана не случайно. В 2019 году урожай этой сельскохозяйственной культуры в регионе достиг почти 950 тысяч тонн. Кубанский рис пользуется огромным спросом по всему миру - продукт экспортируется в 25 стран.

В рамках фестиваля на рыночной площади "Дурница" пройдет концертная программа. Также будет работать мангальная зона, где гости казачьей станицы смогут попробовать приготовленный в казанах плов, принять участие в народных играх, а еще продегустировать рисовые блюда от поваров этнокомплекса и проголосовать за лучшее из них.

На каждом подворье станицы посетителей будут ждать увлекательные мастер-классы. В завершение праздника пройдет розыгрыш призов от выставочного комплекса "Атамань" и фолк-дискотека. Официальное открытие фестиваля состоится в 11:00 часов.

Как известно, "Атамань" стала победителем регионального финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события". Победа на этом этапе дает право выставочному комплексу представить Краснодарский край в общенациональном финале премии, который состоится 15-17 ноября в Самаре.

Тем временем



В целом сегодня на Кубани работают 16 этнокомплексов, этнических центров, музейно-туристских комплексов, которые специализируются на этнографическом направлении туризма. Предприятия расположены на территории 11 муниципалитетов края: в Сочи, Анапе, Абинском, Апшеронском, Ейском, Темрюкском и других районах.



При посещении этих объектов туристы могут познакомиться с бытом и традициями народов региона, принять участие в событийных мероприятиях и мастер-классах. Кроме того, здесь доступны рыбалка, дегустации блюд региональной кухни, приготовленных по старинным рецептам, разнообразные тематические экскурсии, конные прогулки и многое другое.