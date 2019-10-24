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24.10.2019 18:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Место силы

Представлен проект памятника к столетию окончания Гражданской войны
Текст: Елена Новоселова
На берегу Карантинной бухты Севастополя осенью будущего года будет возведен национальный мемориал, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России. Место выбрано не случайно: в Карантинной бухте прощались с родиной отплывающие на последних кораблях в новую трудную жизнь белогвардейцы, по сути, здесь закончилась целая эпоха в истории страны. В Российском военно-историческом обществе (РВИО) рассказали, каким будет памятник и почему этот проект так актуален сегодня.

Как рассказал народный художник России и автор проекта Андрей Ковальчук, пятиметровая бронзовая фигура Родины-матери, покрытая сусальным золотом, будет стоять на 16-метровой колонне. По обе стороны ее пьедестала расположатся фигуры белогвардейского офицера и красноармейца. У подножия - сложенное оружие и вечный огонь. Лаконичная и прозрачная символика, говорящая не о войне, а о мире. В сентябре на церемонии закладки камня в основание будущего памятника, где присутствовали потомки эмигрантов, которые сто лет назад покинули Россию, офицеры Черноморского флота и горожане, министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что мемориал не только дань трагической истории и напоминание об ошибках прошлого, но и послание будущим поколениям: никогда не преступать "закон и порядок в нашей стране". В Севастополе министр пообещал, что концепция памятника будет обсуждаться с обществом. Вчера на заседании творческого совета РВИО это обсуждение началось.
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И прежде всего художника спросили, не будет ли новый мемориал портить драгоценную перспективу на Владимирский собор Херсонеса. Андрей Ковальчук заверил, что опасности такого рода нет. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев озвучил сомнения, не раз, по его словам, высказанные ветеранами, не будут ли фигуры красноармейца и белогвардейского офицера будоражить воспоминания о братоубийственной войне и не помешают ли гармонизировать отношение к прошлому. Решено было подумать и добавить на постаменте символы и надписи для "большего проникновения в тему".

Развожаев отметил, что "общество и горожане консолидировались вокруг необходимости" создания такого мемориала. Место, по его мнению, выбрано замечательное. Оно станет частью большого парка и будет востребовано гостями города и горожанами. "Я пригласил автора идеи на архитектурный совет, где мы презентуем жителям концепцию, которую сегодня обсудили", - заключил врио губернатора.

Любой человек должен понять: нет ничего страшнее гражданской войны

- Творческий конкурс продолжался несколько лет. Искали место и концепцию, которая будет объединять людей, - добавил Владимир Мединский. - Тот вариант, который победил на конкурсе, наиболее интересный. Сегодня мы пошли дальше: по сути, речь идет не просто о памятнике, а о создании национального мемориала - первого в нашей стране, посвященного столетию окончания Гражданской войны. Севастополь выиграет от появления нового места силы. Это будет начало парка, переходящего в культурный кластер. Но самое главное - любой человек, который придет туда, должен понять: нет ничего страшнее гражданской войны. И надо делать все, чтобы этого никогда не повторилось.

Министр сообщил, что задача-максимум - открыть мемориал к ноябрю будущего года. Впрочем, главное не сроки, а качество и корректное воплощение всех творческих идей, резюмировал он.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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