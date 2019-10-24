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24.10.2019 21:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин предложил президенту Анголы реализовать договоренности на практике

Текст: Кира Латухина (Сочи)

На полях саммита "Россия - Африка" в Сочи президенты России и Анголы провели отдельную встречу.

Владимир Путин предложил сосредоточиться на реализации достигнутых после весеннего визита ангольского лидера договоренностей. "Российские ведомства, организации и госкомпании уже над этим работают. Рассчитываем, что наши ангольские друзья также приступили к их практической реализации", - сказал он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Россия - из тех стран в мире, которая помогла африканским странам, которые в то время должны были бороться за национальную независимость. Эта борьба была достаточно сложной, она заняла у нас много времени, но в конце концов с вашей помощью все мы стали независимыми, за исключением Восточной Сахары, у которой еще не самое лучшее состояние в данный момент", - сказал Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу.

"Но сегодня Африка свободна, и в большей степени за счет старания российского народа, старания бывшего Советского Союза... Сегодня у нас новый этап. На данном этапе мы хотим рассчитывать не только на вашу помощь, но также на сотрудничество между нашими странами", - продолжил президент Анголы, отметив, что взаимодействие идет, но не достигло того уровня, который возможен.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Ангола Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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