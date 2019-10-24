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24.10.2019 21:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин снова поздравил президента Руанды с днем рождения

Текст: Кира Латухина (Сочи)

Президент России встретился с главой Руанды и снова поздравил его с днем рождения, который тот встретил в Сочи.

Фото: REUTERS/JEAN BIZIMANA
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"В 2018 году товарооборот вырос на треть. Абсолютные цифры небольшие, но тенденция не может нас не радовать. Корректировка произошла в первом полугодии этого года, и требуются, безусловно, дополнительные усилия для выравнивания ситуации", - заявил Владимир Путин. "Мы возобновили, активизировали наши отношения по целому ряду перспективных направлений", - также констатировал он.

Президент Руанды Поль Кагаме сказал, что не случайно приехал в Сочи - "для меня это большое удовольствие находиться здесь в день рождения". "Сегодня происходит многое, у нас нет времени, мы пытаемся поговорить с российскими компаниями, представляющими разные секторы. И мы достигли целого ряда очень важных моментов, подписали целый ряд соглашений", - сообщил он.

"Мы рады тому, что мы дружим с Россией, что мы с Россией партнеры", - заключил глава Руанды.

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