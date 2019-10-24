В Бурунди готовы поставлять африканский кофе в Крым

Вице-президент Бурунди Жозеф Буторе подтвердил готовность к совместной реализации предварительных договоренностей с крымскими властями о поставках в республику и первичной переработке кофе на полуострове.

Об этом он заявил на встрече с вице-премьером - постоянным представителем РК при президенте России Георгием Мурадовым, сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Встреча прошла на полях саммита и экономического форума "Россия-Африка". Буторе также выразил заинтересованность в приобретении по лизинговой схеме нескольких катеров крымского производства для перевозки пассажиров по озеру Танганьика. Для достижения практических договоренностей он предложил создать дистанционную рабочую группу по этим вопросам.

Со своей стороны Мурадов передал вице-президенту Бурунди приветствие и наилучшие пожелания от главы Крыма Сергея Аксенова и пригласил посетить вместе с коллегами в 2020 году Ялтинский международный экономический форум.