В Египте российских зенитчиков переоденут в шорты

Прибывшие в Египет на учения "Стрела Дружбы-2019" военнослужащие зенитных подразделений ПВО Южного военного округа будут переодеты в специальную форму. Маневры пройдут с 26 октября по 7 ноября.

"Спец форма, предназначенная для жаркого климата, позволяет значительно облегчить выполнение учебно-боевых задач под открытым солнцем, когда температура воздуха поднимается выше 40 градусов", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Особенностями облегченной формы являются повышенная износоустойчивость, улучшенные характеристики термовлагорегуляции и вентиляции, а также расцветка - в светло бежевую цифру. В ее производстве применены новые ткани, нитки и фурнитура. В комплект специальной формы входят полевая фуражка, панама, китель, штаны, шорты, футболка, носки и ботинки с высокими берцами в облегченном варианте. Отметим, что подобную военную форму носят военнослужащие соединений, дислоцированных в Крыму и Дагестане, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Международное учение подразделений войск ПВО России и Египта на севере Африканского континента будет проводиться впервые. Сухопутные войска России представляют подразделения ПВО из Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма.

Кстати

Пренебрежение к полевой форме может сказаться на боеспособности войск. К примеру, осенью 2018 года словенские военнослужащие, которые принимали участие в учениях НАТО "Единый трезубец" в Норвегии, пожаловались, что одежда и обувь не защищают от холода и влаги. Хотя до обморожений дело не дошло, но министр обороны страны Карл Эрьявец был вынужден провести расследование.