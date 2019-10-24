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24.10.2019 10:00
Проект: В регионах

В Госдуме приняли к изучению 20 развивающих инициатив Ростовской области

Текст: Николай Грищенко
В Государственной думе России впервые состоялось заседание парламентской группы по вопросам социально-экономического развития Ростовской области. Цель встречи - обсудить ключевые приоритеты развития Донского края в рамках федеральной политики и выполнения национальных проектов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заседание парламентской группы прошло в формате "депутатского треугольника".

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- Такой формат в стенах Государственной думы проходит впервые. Инициаторами выступили региональный парламент и правительство Ростовской области при поддержке губернатора Василия Голубева. Мы хотели услышать от профильных министров о задачах, которые сегодня стоят перед Ростовской областью, и как мы можем на федеральном уровне помочь их решать, - отметил депутат Госдумы Виктор Дерябкин.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко рассказал, что динамика валового регионального продукта на протяжении нескольких лет опережала общероссийские значения индекса физического объема ВВП.

- Рост ВРП за 2010-2018 годы составил 129,4 процента (среднероссийский показатель - 112,9 процентов). За девять месяцев индекс промышленного производства составил 103 процента, - отметил Максим Папушенко.

Для поддержки инвестиционной деятельности и активизации экономического роста власти региона приняли закон об инвестиционных налоговых вычетах, "инженерные" субсидии, налоговые льготы для инвесторов, заключение специальных инвестиционных контрактов и развитие инфраструктуры поддержки бизнеса.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Глава Минсельхоза области Константин Рачаловский отметил, что последние пять лет производство продукции сельского хозяйства на Дону ежегодно растет. Если в 2014 году продукции произведено на 191 млрд рублей, то в 2018 - на 255 млрд рублей. В АПК Ростовской области ежегодно привлекается в пределах 35 млрд рублей инвестиций. В результате к 2024 году экспорт продукции АПК должен достигнуть 7,7 млрд долларов США.

- Продолжает оставаться актуальным вопрос о возможности реструктуризации задолженности предприятий АПК по кредитам и займам на длительный срок. Отсутствие соответствующей законодательной базы не позволяет производителям при возникновении проблем урегулировать ситуацию с кредитными учреждениями, минуя процедуры банкротства, - обратился к депутатам Константин Рачаловский.

Всего делегаты Ростовской области подготовили более 20 инициатив, направленных на ускоренное развитие донского края.

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