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24.10.2019 11:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму продлили прием документов для участия в "Твоем правительстве"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сроки окончания подачи документов для участия в крымском кадровом проекте "Твое правительство" продлили до 27 октября включительно. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров республики.

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Соответствующие изменения будут внесены в график кадрового проекта. В оргкомитете проекта объяснили это решение тем, что многие конкурсанты не успели подать заявки, сразу не разобравшись в нюансах подачи пакета документов, подготовки видеопрезентации, которую необходимо предоставлять сразу при регистрации. К настоящему времени для участия в проекте поданы заявки на все целевые должности, при этом много заявок поступает от граждан с материковой части РФ. Наибольшее количество конкурсантов заявлены на целевую должность министра экономического развития РК.

- Исключена целевая должность министра сельского хозяйства, в связи с этим мы предлагаем участникам, которые подали ранее документы, подать пакет документов на другие вакансии, технически мы поможем это осуществить, - отметил председатель оргкомитета, замглавы Аппарата крымского правительства - начальник Главного управления по организационным вопросам Вадим Мозговой. - Такое решение принято ввиду того, что на внеочередном заседании сессии Госсовета РК депутаты согласовали назначение на должность заместителя председателя Совета министров РК - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина, ранее занимавшего должность главы минсельхоза.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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На первом этапе участникам проекта необходимо представить анкетные и биографические данные, эссе по основным проблемам отрасли и пути их решения, видеопрезентацию с рассказом о претенденте. На втором этапе участников ждет тестирование на знание законодательства РФ. Третий этап пройдет в виде телевизионных дебатов в прямом эфире, в которых примут участие четыре кандидата на министерское кресло, прошедшие отбор. На четвертом этапе собеседование с двумя победителями проведет глава республики, который и определит победителя проекта.

Оценивать профессиональные качества претендента будет наблюдательный совет, в составе которого представители государственных и частных предприятий, эксперты из числа профильных специалистов и ученых, представители общественности.

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