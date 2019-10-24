В Сочи в 2020 году будут заходить шесть иностранных круизных лайнеров

Вопросы возобновления круизного сообщения на черноморском побережье России обсудили в Сочи на совещании, прошедшем под председательством министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой.

В рабочей встрече приняли участие генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Владимир Деркунов, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин, директор Сочинского филиала ФГУП "Росморпорт" Роман Агафонов, представители министерства курортов региона, министерства транспорта и дорожного хозяйства края, администрации Сочи, отдела пограничного контроля пограничного управления ФСБ РФ по региону, бизнес-сообщества курорта.

- Круизный туризм востребован во всем мире и увеличивает вклад индустрии гостеприимства в экономику территории. Это и прямые расходы судовладельца, и организация экскурсионного, транспортного обслуживания туристов на суше. Кроме того, круизный туризм приносит косвенные доходы, связанные с личными тратами гостей. Сочи уже располагает комфортной портовой и пограничной инфраструктурой и имеет уникальный опыт приема иностранных туристов, 35 туристских компаний работают с гостями из-за рубежа, - подчеркнула глава курортного ведомства.

Реконструкция Сочинского морского порта к Олимпиаде 2014 года превратила курорт в крупный международный центр морских пассажирских перевозок. Только с 2012 по 2015 год морской порт города принял 156 круизных лайнеров всемирно известных компаний, которые перевозили более 90 тысяч иностранных туристов.

В 2017 году такое сообщение в Черном море представлено регулярными рейсами лайнера "Князь Владимир", круиз которого был запущен по поручению президента страны. Маршрут судна начинается в Сочи и проходит через Новороссийск, Ялту, Севастополь, возвращаясь обратно в порт приписки - Сочи. По данным оператора круизной линии ООО "Черноморские круизы", средняя загрузка рейса выросла с 48% в 2017 году до 61% в 2019 году. За три года навигации (2017-2019 гг.) выполнено 49 рейсов, перевезено почти 16,5 тысячи пассажиров. В 2020 году навигация стартует 1 марта и продлится по 31 октября. За это время лайнер "Князь Владимир" совершит 35 рейсов, 6 из которых планируются с учетом заходов в порт Сухум.

- В следующем году первой из иностранных компаний возобновляет круизное сообщение с Сочи Azamara Cruises. Круизная компания намерена выполнить два рейса из Афин с заходом в порты городов Стамбул (Турция), Верна (Болгария), Констанца (Румыния), Одесса (Украина) и Сочи (Россия). Также в 2020 году в порт флагманского курорта Краснодарского края планируют заходить еще пять иностранных круизных лайнеров: Albatros, Amera, Le Bougainville, Boudicca, Ocean Majecty, - сообщил Владимир Деркунов.

В ходе встречи участники обсудили готовность Сочи к приему иностранных лайнеров. На сегодняшний день на курорте для зарубежных гостей специально разработано 30 новых туристско-экскурсионных маршрутов, в которые включено более 100 культурно-познавательных, природных, спортивных, исторических и развлекательных объектов показа.

Министр курортов края инициировала создание рабочей группы по подготовке инфраструктуры Сочи и Новороссийска к приему иностранных туристов, путешествующих на круизных лайнерах. Планируется, что в ее состав группы войдут представители профильных ведомств региона, администраций курортов края, морских портов и предприятий туристской индустрии. Рабочая группа будет заниматься, в частности, разработкой комплекса мер, способствующих возобновлению прибрежного морского судоходства между портами черноморского побережья региона, и развитием яхтенной инфраструктуры.