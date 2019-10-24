Власти Крыма назвали прорывом международный винный конкурс в Ялте

Заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявил, что проведение в Ялте I Международного винного конкурса является прорывом информационной блокады. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Настоящий прорыв информационной блокады сегодня удалось совершить организаторам международного винного конкурса имени Льва Голицына, - отметил вице-премьер. - Невзирая на санкции, завод "Массандра" собрал кроме 70 отечественных 20 иностранных участников. Конкурсанты сегодня презентовали около 400 образцов, которые представляют виноделие России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран.

По словам Рюмшина, высокий уровень конкурса стал результатом серьезной и сложной работы.

Конкурс проходит 24 и 25 октября в преддверии IX Всероссийского саммита виноделов, что состоится в Ялте. Итоги соревнования подведут 26 октября, в день работы форума. Тогда же состоится торжественное вручение наград: большое золото, золото, серебро и бронза. Кроме того, в рамках конкурса выберут лучшие отечественные вина, произведенные из российского винограда, в семи номинациях: "Лучшее красное вино", "Лучшее белое вино", "Лучшее игристое (шампанское) - классическое", "Лучшее игристое (шампанское) - резервуарное", "Лучшее природно-сладкое вино", "Лучшее ликерное вино", "Лучшее коллекционное вино". В жюри конкурса вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия.

- Из шестнадцати членов жюри восемь - это гости нашей страны из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран, - рассказала гендиректор "Массандры" Янина Павленко. - Нам удалось собрать действительно звездную команду судей.