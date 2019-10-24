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24.10.2019 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Южноуралец засудил соседку за курение на лоджии

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Снежинска Челябинской области попросил суд запретить соседям сверху курить на лоджии и взыскать десять тысяч морального вреда.

Мужчина уточнил, что из-за вредной привычки пары в его квартире невозможно открывать окна: семья истца мучается либо от духоты, либо от дыма. При этом он просил соседку прекратить курение, но она не реагировала на просьбы, говорится в сообщении на сайте Снежинского городского суда.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Женщина на заседании сказала, что отказалась от пристрастия три месяца назад, а на ее балконе курят другие люди, и просила отказать в иске.

Курение соседей и проникновение дыма в квартиру подтвердили видеозаписями.

Отметим, что нормы, которая бы ограничивала употребление табака в собственной квартире нет, поэтому суд не стал запрещать ответчикам это делать. Но и другие жильцы имеют право на свободный от запаха табака дом, поэтому в пользу истца взыскали с курильщиков три тысячи рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с курением
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