Южноуралец засудил соседку за курение на лоджии

Житель Снежинска Челябинской области попросил суд запретить соседям сверху курить на лоджии и взыскать десять тысяч морального вреда.

Мужчина уточнил, что из-за вредной привычки пары в его квартире невозможно открывать окна: семья истца мучается либо от духоты, либо от дыма. При этом он просил соседку прекратить курение, но она не реагировала на просьбы, говорится в сообщении на сайте Снежинского городского суда.

Женщина на заседании сказала, что отказалась от пристрастия три месяца назад, а на ее балконе курят другие люди, и просила отказать в иске.

Курение соседей и проникновение дыма в квартиру подтвердили видеозаписями.

Отметим, что нормы, которая бы ограничивала употребление табака в собственной квартире нет, поэтому суд не стал запрещать ответчикам это делать. Но и другие жильцы имеют право на свободный от запаха табака дом, поэтому в пользу истца взыскали с курильщиков три тысячи рублей.